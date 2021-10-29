Джерело вітамінів: готуємо корисний хліб з авокадо

Авокадо – це незамінне джерело вітамінів, мікроелементів і корисних речовин. Універсальний смак робить його чудовим інгредієнтом для багатьох страв. Одна із найбільш вдалих варіацій, де можна використати авокадо – це спекти запашний домашній хліб.

Хліб з авокадо – це ніжна випічка, яка здивує солодким та ніжним смаком. Такий продукт добре поєднується як з солодкими, так і з солоними сніданками.

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Смак авокадо нагадує ніжне вершкове масло із присмаком горіхів, саме тому воно стане чудовою основою для хліба. Хліб з авокадо складається всього лиш з кількох доступних інгредієнтів, які напевно вже є у вас вдома.

Рецепт хліба з авокадо

Смачний та поживний хліб / Фото pexels

Час: 1,5 години

Порцій: 2

Інгредієнти:

1 склянка пшеничного борошна;

1/2 чайної ложки розпушувача;

1/2 чайної ложки харчової соди;

1/4 чайної ложки кориці;

1/4 вершкового масла кімнатної температури;

1/2 склянки цукру;

1/4 чайної ложки ванільного екстракту;

1/2 склянки пюре з м’якоті авокадо;

1 велике яйце;

щіпка солі.

Приготування:

Перш за все слід розігріти духовку до 160 градусів та застелити посуд для випічки пергаментом. Ретельно перемішайте м'якуш авокадо до однорідності. Помістіть в миску просіяне борошно, розпушувач, соду, корицю і сіль. Всі інгредієнти ретельно перемішайте. В іншій мисці збийте міксером масло із цукром до утворення легкої, повітряної маси. Додайте до масляної маси яйце, екстракт ванілі та авокадо та ще раз ретельно збийте суміш міксером. До суміші із масла та яйця повільно додайте борошно та обережно перемішайте все разом. Викладіть масу в попередньо підготовлену форму і випікайте 35-45 хвилин.