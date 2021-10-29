Джерело вітамінів: готуємо корисний хліб з авокадо
Джерело:papilot
Авокадо – це незамінне джерело вітамінів, мікроелементів і корисних речовин. Універсальний смак робить його чудовим інгредієнтом для багатьох страв. Одна із найбільш вдалих варіацій, де можна використати авокадо – це спекти запашний домашній хліб.
Хліб з авокадо – це ніжна випічка, яка здивує солодким та ніжним смаком. Такий продукт добре поєднується як з солодкими, так і з солоними сніданками.
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Смак авокадо нагадує ніжне вершкове масло із присмаком горіхів, саме тому воно стане чудовою основою для хліба. Хліб з авокадо складається всього лиш з кількох доступних інгредієнтів, які напевно вже є у вас вдома.
Рецепт хліба з авокадо
Час: 1,5 години
Порцій: 2
Інгредієнти:
- 1 склянка пшеничного борошна;
- 1/2 чайної ложки розпушувача;
- 1/2 чайної ложки харчової соди;
- 1/4 чайної ложки кориці;
- 1/4 вершкового масла кімнатної температури;
- 1/2 склянки цукру;
- 1/4 чайної ложки ванільного екстракту;
- 1/2 склянки пюре з м’якоті авокадо;
- 1 велике яйце;
- щіпка солі.
Приготування:
- Перш за все слід розігріти духовку до 160 градусів та застелити посуд для випічки пергаментом.
- Ретельно перемішайте м'якуш авокадо до однорідності.
- Помістіть в миску просіяне борошно, розпушувач, соду, корицю і сіль. Всі інгредієнти ретельно перемішайте.
- В іншій мисці збийте міксером масло із цукром до утворення легкої, повітряної маси.
- Додайте до масляної маси яйце, екстракт ванілі та авокадо та ще раз ретельно збийте суміш міксером.
- До суміші із масла та яйця повільно додайте борошно та обережно перемішайте все разом.
- Викладіть масу в попередньо підготовлену форму і випікайте 35-45 хвилин.
Цікаві факти про авокадо
Авокадо – це єдиний фрукт, який містить корисні для серця мононенасичені жири. Саме вони допомагають підвищити рівень хорошого холестерину і знижувати рівень шкідливого.
Авокадо теж потребує любові. Дерева авокадо не самозапилюються, тому, щоб плодоносити, їм потрібне інше дерево авокадо поблизу.
Хитрість швидкого дозрівання авокадо полягає в тому, щоб покласти їх у паперовий пакет з бананом. Банани виділяють етилен – природний рослинний гормон, який сприяє дозріванню плодів.
Найпростіший спосіб видалити кісточку – розрізати авокадо на четвертинки. Обережно розріжте авокадо навпіл уздовж, потім зробіть чверть оберту і знову розріжте його вздовж. Відокремте четвертинки – і труднощів зі кісточкою не буде.