Експериментуємо без ризику: суп-лазанья в повільноварці
27 січня 2022 , 18:40Читать новость на русском
Цей легкий суп з яловичиною, томатами та пластами лазаньї стане вашим фаворитом! Додайте всі інгредієнти до мульти- чи повільноварки – і займіться на кілька годин іншими справами.
Ви палкий шанувальник пасти й томатних соусів? То саме для вас ми дібрали рецепт страви, яка є водночас і супом, і лазаньєю. На підготовку інгредієнтів піде 10 хвилин, а далі – справа за мультиваркою чи slow cooker.
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Тривалість приготування страви залежить від обраної техніки: мульти- чи повільноварки.
Рецепт супу-лазаньї в повільноварці (slow cooker)
- Час: 4 години 10 хвилин
- Порції: 8
Фото Cafe delites
– 500 грамів яловичого фаршу;
– 1 велика цибулина;
– 1 столова ложка подрібненого часнику;
– 1 велика морквина;
– 1 великий цукіні;
– 2 склянки курячого бульйону;
– 420 грамів томатного соусу;
– 420 грамів подрібнених помідорів;
– 2 склянки води;
– 4 столові ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки подрібненої свіжої петрушки;
– 2 чайні ложки сушеного базиліку;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 1 яловичий бульйонний кубик;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 8 великих листів лазаньї;
– 2 чайні ложки оливкової олії;
– 1 склянка подрібненого сиру моцарела.
Приготування:
- У великій сковорідці розігрійте оливкову олію й обсмажте на ній фарш. Помішуйте його дерев'яною лопаткою, розбиваючи грудочки. Присмачте сіллю та перцем.
- Наріжте цибулю дрібними кубиками. Обсмажте до м'якості. Додайте подрібнений часник і готуйте до появи аромату.
- Перекладіть обсмажені інгредієнти до чаші мультиварки. Додайте решту складників і накрийте кришкою.
Фото Cafe delites
- У slow cooker страва готуватиметься 4 години на високому рівні або 8 годин –на низькому. У мультиварці – 60 – 80 хвилин.
- За 30 хвилин до готовності додайте нарізані листки лазаньї, накрийте кришкою й почекайте, щоб паста дійшла до стану аль-денте.
- Наприкінці додайте моцарелу.
– 250 грамів сиру рикотта;
– 1/3 склянки дрібно натертого сиру пармезан;
– 2 столові ложки свіжої подрібненої петрушки;
– 2 столові ложки свіжого подрібненого базиліку;
– сіль.
Приготування:
- У мисці змішайте рикотту, пармезан, петрушку та базилік. Посоліть.
Фото Cafe delites
- Розлийте суп по тарілках, додайте по 1 столовій ложці сирної суміші й посипте нарізаною петрушкою та тертим пармезаном.
Смачного!