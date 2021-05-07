Ектор Хіменес-Браво опублікував фото в інстаграм де тримає український паспорт – ID-картку. "Тепер я офіційно українець", – написав шеф-кухар та шоу-мен радісно тримаючи документ в руці.

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Шеф-кухар та ресторатор проживає в Україні з 2009 року. Ектор Хіменес-Браво успішний ресторатор, його заклади можна відвідати в столиці: у 2016 році відкрився ресторан сучасної китайської кухні "BAO", у 2017 — кондитерську "Bo. Pastry", у 2018 — ресторан сучасної в’єтнамської кухні "NAM", а на українських екранах шеф-кухар незмінний суддя "Мастер Шеф" понад 10 років.

Міністерство культури видало указ, щоб я отримав постійне місце помешкання! Не передати словами, який я щасливий, адже мало хто спромогається такої великої честі, – прокоментував Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо вам, що Ектор Ісмаель Хіменес-Браво народився у невеликому містечку Букараманга, що в Колумбії. Дитинство шеф-кухаря пройшло в Колумбії.

У багатьох інтерв’ю Ектор Хіменес-Браво згадує, що за любов до процесу приготування, декорування та кулінарії загалом завдячує свої мамі – Археніс Браво.

Ектор Хіменес-Браво став наймолодшим шеф-кухарем за всю історію мережі "Hilton" у Північній Америці. Саме після однієї вечері для канадських послів, йому запропонували роботу в канадському п’ятизірковому готельному комплексі. Незабаром він відкрив в Оттаві свій перший ресторан "Foundation", який славився неабиякою популярністю у Канаді.