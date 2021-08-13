Уже не самотній: Ектор Хіменес-Браво розповів про сокровенне

Особисте життя цього харизматичного шеф-кухаря давно хвилює сотні тисяч шанувальниць кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Протягом 10 сезонів Ектора Хіменеса-Браво підозрювали в романтичних стосунках із тією чи іншою учасницею проєкту, але все це були лише здогадки.

Якщо про своє дитинство, молодість та кар'єру Ектор охоче говорить із журналістами, то розмови про справи сердечні для нього завжди були табу. То кому сьогодні належить його серце ? Хто та єдина, котра змогла підкорити цього колумбійця?

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Нарешті суворий суддя "МастерШефа" й популярний ресторатор (у Києві в нього вже два своїх заклади) відверто розповів про своє особисте життя.



Ектор Хіменес-Браво та Аня, колишня дівчина кухаря / Фото Віва

Шеф-кухар вирішив розставити всі крапки над "і" та пояснити, чому він так ретельно приховує своє особисте життя.

Колись я обпікся тим, що не приховав свої стосунки з дівчиною. На нас полилися тонни бруду та пліток, що погано вплинуло на розвиток відносин, і ми розійшлися, – прокоментував ресторатор на своїй сторніці в інстаграмі.

Ектор Хіменес-Браво додав, що він теж людина та намагається донести до шанувальників, що і йому потрібне особисте життя, деталі якого він розголошувати не буде. Кухар зізнався, що в стосунках він надто вимогливий, йому важливо, щоб біля нього була сильна духом жінка.

Після того, як ми розійшлися з моєю попередньою обраницею, я бережу свої стосунки та не повторю знову таку помилку. Я бережу нашу історію від зайвих очей, – написав у дописі Ектор Хіменес-Браво.

Кухар відзначив, що у стосунках важлива довіра, чесніть, не потрібно мовчати про якісь проблеми – завжди проговорюйте все з другою половинкою, щоб встигнути розв'язати всі питання вчасно.



Ектор Хіменес-Браво та незнайомка / Фото зі сторінки кухаря

Підкріпив своє зізнання кухар світлиною, на якій обіймає ніжки незнайомки. Схоже, що Ектор Хіменес-Браво щасливий та не самотній, але розкривати ім'я своєї обраниці не буде.

Новий 11 сезон кулінарного шоу "Мастер Шеф" за участі кухаря стартує вже за кілька тижнів, а розгорнути описи кожного епізоду ви можете оглянути на Смачно 24.