"Вони завжди хочуть більшого": Ектор Хіменес-Браво розповів, як йому працюється в Україні

Незмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво вирішив відверто розповісти, як йому живеться й працюється в Україні. Ресторатор поділився враженнями про персонал, який у нього працює, та про відвідувачів його закладів.

А вражень за 11 років накопичилося в Ектора чимало. Що ж думає відомий канадський шеф-кухар колумбійського походження про нас, українців? Читайте про це далі.

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За роки роботи в Україні довелося зіткнутися з багатьма труднощами, зізнався шеф-кухар та ресторатор своїм шанувальникам.

Український народ дуже талановитий. Я 11 років захоплююся українцями. Вони креативні, допитливі та відповідальні за багато крутих проєктів, –написав на своїй сторінці Ектор Хіменес-Браво.

Ресторатор зауважив, що, зголоднівши за враженнями в радянські часи, українці обожнюють подорожувати, експериментувати й постійно прагнуть куштувати щось нове. Ектор також багато подорожує, тож пристрасть до мандрів об'єднує колумбійця з українцями.



Судді кулінарного проєкту "МастерШеф" / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Ектор Хіменес-Браво про українців

Серед чималих позитивних рис, є й інша сторона, яку кухар вважає проблемною. Ось, що він написав:

Їм швидко все набридає, вони прагнуть отримувати більшого за свої гроші, тому що тяжко працюють та важко їх заробляють, – прокоментував шеф-кухар.

Ектор Хіменес-Браво також додав, що українці не цінять свої традиції, кухню, завжди в пошуку нових місць та цікавинок. Оскільки в Україні багато ролів, піци, бургерів та іншого популярного фастфуду – мало справжньої української кухні.

В українців буквально на все є своя думка! Це добре і водночас погано, я думаю, ви розумієте чому, – додав шеф-кухар.

Труднощі з українським персоналом

Зірка "МастерШефа" додав, що у нього виникають проблеми з власним персоналом (у шеф-кухаря два ресторани в Києві), деколи вони ліниві та неорганізовані. На думку кухаря саме ці фактори і є головною перешкодою в зростанні кар'єрного росту українців.



Ектор Хіменес-Браво на кухні свого ресторану / Фото зі сторінки ресторатора

Хоч Ектор Хіменес-Браво намагається мотивувати свій український персонал до нових висот, він вважає, що самі вони цього не хочуть робити.

Всі хочуть бути керівниками, але ніхто не хоче для цього працювати, – прокоментував ресторатор.

Шеф-кухар навів в приклад відоме прислів'я: "Від добра добре не чекай", та зазначив, що вона чітка стосується українців.

За словами ресторатора, всі хороші спеціалісти працюють закордоном, і їх потрібно повертати в Україну, щоб розвиватись та працювати тут. Хоч Ектор Хіменес-Браво розуміє, що це можливо тільки тоді, коли якість робочих місць та робота людей буде відповідно оплачуватися, він наполягає на поверненні заробітчан додому.

Попри всі труднощі, для кухаря українці залишаються унікальним народом, який він любить.

Текст з публікації Ектора Хіменеса-Браво:

Труднощі роботи з українцями

Український народ дуже талановитий. Я вже 11 років захоплююся українцями. Вони креативні, допитливі і відповідальний за багато крутих проєктів. Через "голод" у радянський час вони обожнюють подорожувати, пробувати нове та експериментувати. Це дуже близько до мене, я теж люблю подорожувати.

Тут немає і другої сторони.

Їм швидко все набридає, вони хочуть більше отримувати, тому що вони важко зароблять гроші, чим західні люди. Українці не цінять свої традиції (часто), свою кухню та шукають нове місце, смак, те що цікаво. Так в Україні багато ролів, бургерів, кальянних, фастфуду, але мало хорошої української кухні.

Ще більше українців мають на все, просто на ВСЕ свою думку! Це теж добре і погано одночасно, я думаю, що ви знаєте чому (сміється).

Він талант від природи, із сильною інтуїцією та розумом, але деколи лінь його губить. Це не дозволяє йому отримати велику кар'єру.

Усі хочете бути головним, керівником, але не хочете трудитися і не хочете просто працювати руками. Вони забули про щастя простої професії. Крім того, українець не може мотивувати себе, його потрібно постійно підтримувати та мотивувати, це потрібно для нього. Є прислів'я "від добра добра не чекай", – це теж не про українців.

Жаль, що багатьом достойним спеціалістам краще працювати закордоном, в Україну їх потрібно вернути. Я думаю це відбудеться, коли якість зарплати і робочих місць буде таким же або схожим. Труднощі і простота роботи з українцем у тому, що все з крайності в крайності і завжди цікаво знайомитися та працювати з новими людьми. А українці дуже дивний народ.

А ви помітили в собі те, про що я написав вище?