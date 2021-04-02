Ми підготували для вас рецепт пасти з курятиною у вершковому соусі. Проста і смачна страва сподобається всій вашій родині.

Фарфале – макаронні вироби твердих сортів пшениці у перекладі з італійської "метелики" або "бантики". Вони чудово поєднуються з будь-якими продуктами – м'ясом, грибами, сиром.

Ніжні шматочки курячого філе з пастою у вершковому соусі та сиром швидко і легко готуються.

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Рецепт фарфале з курятиною

Інгредієнти:

– 2 шт. курячого філе;

– 100 грамів томатів чері;

– 1 цибуля;

– 1 зубчик часнику;

– 200 мілілітрів вершків 30-33%;

– 20 грамів соєвого соусу;

– 200 грамів пасти фарфале;

– 50 грамів сиру Пармезан;

– 50 оливкової олії;

– 4 гілочки базиліку;

– сіль.