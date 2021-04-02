Як приготувати фарфале з курятиною: простий рецепт

Ми підготували для вас рецепт пасти з курятиною у вершковому соусі. Проста і смачна страва сподобається всій вашій родині.

Фарфале – макаронні вироби твердих сортів пшениці у перекладі з італійської "метелики" або "бантики". Вони чудово поєднуються з будь-якими продуктами – м'ясом, грибами, сиром.

Ніжні шматочки курячого філе з пастою у вершковому соусі та сиром швидко і легко готуються.

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Рецепт фарфале з курятиною

У каструлю з підсоленою водою викладіть пасту, відваріть до стану аль-денте протягом 7-9 хвилин. Почистять цибулю, часник, наріжте кубиками, томати – навпіл. Куряче філе ретельно помийте, наріжте тонкими смужками. Сир натріть на грубій тертці. Базилік ретельно помийте. На розігріту пательню з оливковою олією викладіть цибулю, обсмажте протягом однієї хвилини. Далі – додайте часник, м'ясо, перемішайте, готуйте до золотої скоринки. Додайте томати, тушкуйте 3 хвилини. Влийте тонкою цівкою вершки, соєвий соус, готуйте ще протягом 5 хвилин. Зцідіть макарони, викладіть на пательню з соусом, доведіть до кипіння, помішуючи на слабкому вогні протягом 5 хвилин. Готову пасту викладіть у тарілку. Задекоруйте тертим сиром і гілочками базиліку. Смачного!

– 2 шт. курячого філе;– 100 грамів томатів чері;– 1 цибуля;– 1 зубчик часнику;– 200 мілілітрів вершків 30-33%;– 20 грамів соєвого соусу;– 200 грамів пасти фарфале;– 50 грамів сиру Пармезан;– 50 оливкової олії;– 4 гілочки базиліку;– сіль.