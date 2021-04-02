Як приготувати фарфале з курятиною: простий рецепт

Ми підготували для вас рецепт пасти з курятиною у вершковому соусі. Проста і смачна страва сподобається всій вашій родині.
Фарфале – макаронні вироби твердих сортів пшениці у перекладі з італійської "метелики" або "бантики". Вони чудово поєднуються з будь-якими продуктами – м'ясом, грибами, сиром.
Ніжні шматочки курячого філе з пастою у вершковому соусі та сиром швидко і легко готуються.
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Рецепт фарфале з курятиною
Інгредієнти:
– 2 шт. курячого філе;
– 100 грамів томатів чері;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 200 мілілітрів вершків 30-33%;
– 20 грамів соєвого соусу;
– 200 грамів пасти фарфале;
– 50 грамів сиру Пармезан;
– 50 оливкової олії;
– 4 гілочки базиліку;
– сіль.
- У каструлю з підсоленою водою викладіть пасту, відваріть до стану аль-денте протягом 7-9 хвилин.
- Почистять цибулю, часник, наріжте кубиками, томати – навпіл.
- Куряче філе ретельно помийте, наріжте тонкими смужками.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Базилік ретельно помийте.
- На розігріту пательню з оливковою олією викладіть цибулю, обсмажте протягом однієї хвилини. Далі – додайте часник, м'ясо, перемішайте, готуйте до золотої скоринки. Додайте томати, тушкуйте 3 хвилини.
- Влийте тонкою цівкою вершки, соєвий соус, готуйте ще протягом 5 хвилин.
- Зцідіть макарони, викладіть на пательню з соусом, доведіть до кипіння, помішуючи на слабкому вогні протягом 5 хвилин.
- Готову пасту викладіть у тарілку. Задекоруйте тертим сиром і гілочками базиліку. Смачного!