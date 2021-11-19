Курка, фарширована грибами та овочами: святкова страва – за 60 хвилин

Попереду чимало зимових святкувань: Андрія, Катерини, Романа, Миколи, а це означає, що складати меню до святкового столу потрібно заздалегідь. Ми підготували для вас рецепт фаршированої курки з грибами та овочами за рецептом української блогерки Яни Станішевської. Дівчина обожнює готувати та щоразу дивує читачів новими та оригінальними стравами до столу.

Рецепт фаршированої курки грибами

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Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6



Приготування курки / Фото Яни Станішевської

– 1 велика тушка курки;– 200 грамів грибів;– 1 цибулина;– 1 морква;– 1 пастернак;– 5 – 6 скибок бекону;– гілочка розмарину;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Гриби, цибулю, моркву та пастернак почистіть від шкірки, наріжте або натріть на тертці.

Розігрійте сковорідку з олією та по черзі додавайте овочі обсмажуватися до рум'яної скоринки.

Розріжте курку на половину та вийміть скелет. Головне робіть це вкрай обережно, щоб не розірвати шкірку.

М'ясо зі скелета перемеліть на м'ясорубці та обсмажте разом з овочами.

Викладіть начинку в середину курки, посипте улюбленими спеціями.

Загорніть курку з начинкою. На шов викладіть шматочки бекону та розмарин.



Приготування курки / Фото Яни Станішевської

Щільно зв'яжіть курку, щоб вона не розійшлася під час приготування.

Якщо курка не надто жирна, покладіть в середину начинки кілька шматочків вершкового масла.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте 35 – 40 хвилин.



Приготування курки / Фото Яни Станішевської

Наріжте готову курку, як звичайний рулет та подавайте до столу. Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Извините, что на ночь глядя , но я только пришкребла домой. И достала нашу курочку .

Для рецепта: 1 большая курица целая.

200 гр грибов (у меня белые , а в оригинале шампиньоны были.

1 луковица, 1 морковка и 1 Пастернак.

5-6 слайсов бекона и веточка розмарина, специи любимые.

Грибы, лук, морковку и пастернак, чистим, режем или натираем на терке, то что можно и обжариваем по очереди на подсолнечном масле. Это начинка. Сюда же отправим и фарш из куриной грудки, которую разрежем и перемелем чуть позже.

Курица: разрезаем ее на половину вертикально в районе груди и вынимаем скелет , звучит страшно , на самом деле все просто. Стараетесь главное не порвать шкуру, в неё мы потом будем заворачивать нашу начинку.

Выкладываем нашу начинку (фарш + жареные овощи), присыпаем любимыми специями и заворачиваем назад, как на последнем фото) Сверху по шву выкладываем бекон и розмарин и связываем нашу курицу, что бы не распалась. Если курица очень тощая была, можно вложить внутрь кусочки сливочного масла. Я делала без.

Очень сочная внутри, а корочка хрустящая. Это идеальный баланс.

Возможно секрет именно в моей panasonic, когда 20 минут выпекаем на обычном режиме при 200*С, а остальные ,10 на режиме healthy fry .Это к слову , мой самый любимый режим.

Ну а если в обычной, то выпекаем просто 35-40 минут.

Нарезаем потом как обычный рулет.

Вкусно просто нет слов. Просто попробуйте.