Для свята та застілля: фаршировані яйця зі шпинатом
9 лютого 2023, 18:02Читать новость на русском
Джерело:przepisy
Без фаршированих яєць важко уявити будь-яке застілля. Поєднайте страву зі шпинатом – і ваш варіант гості пам'ятатимуть як найкращий, який їм тільки доводилося куштувати.
Фаршировані яйця – одна з найлегших страв, без якої просто неможливо уявити святковий стіл. Кожна господиня намагається зробити її особливою, і досягнути успіху тут допоможе шпинат та вдалий підбір супутніх інгредієнтів.
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Фаршировані яйця зі шпинатом
Час: 15 хвилин
Порцій: 4
Бажані гості на будь-якому застіллі / Фото Pexels
Інгредієнти:
– 8 яєць;
– 3 столові ложки майонезу;
– 300 грамів мороженого шпинату;
– 2 столові ложки сметани;
– маленька упаковка вершків та трішки тертого сиру.
Приготування:
- Яйця варимо 8 хвилин, охолоджуємо, чистимо та розрізаємо навпіл.
- Жовтки виймаємо та розминаємо виделкою в окремій мисці.
- Шпинат розморожуємо та злегка обсмажуємо.
- Додаємо вершки, сир та смажимо, поки соус не загусне. Потім відставляємо вистигати.
- Охолоджену начинку дрібно нарізаємо та з'єднуємо із майонезом та жовтками.
- Начиняємо яйця та подаємо до столу, перед подачею можна злегка збризнути соком лимона.
Смачного!