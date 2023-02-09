Для свята та застілля: фаршировані яйця зі шпинатом

Без фаршированих яєць важко уявити будь-яке застілля. Поєднайте страву зі шпинатом – і ваш варіант гості пам'ятатимуть як найкращий, який їм тільки доводилося куштувати.

Фаршировані яйця – одна з найлегших страв, без якої просто неможливо уявити святковий стіл. Кожна господиня намагається зробити її особливою, і досягнути успіху тут допоможе шпинат та вдалий підбір супутніх інгредієнтів.

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Фаршировані яйця зі шпинатом

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Бажані гості на будь-якому застіллі / Фото Pexels

Інгредієнти:

– 8 яєць;

– 3 столові ложки майонезу;

– 300 грамів мороженого шпинату;

– 2 столові ложки сметани;

– маленька упаковка вершків та трішки тертого сиру.

Приготування:

Яйця варимо 8 хвилин, охолоджуємо, чистимо та розрізаємо навпіл. Жовтки виймаємо та розминаємо виделкою в окремій мисці. Шпинат розморожуємо та злегка обсмажуємо. Додаємо вершки, сир та смажимо, поки соус не загусне. Потім відставляємо вистигати. Охолоджену начинку дрібно нарізаємо та з'єднуємо із майонезом та жовтками. Начиняємо яйця та подаємо до столу, перед подачею можна злегка збризнути соком лимона.

Смачного!