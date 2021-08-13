Перець, начинений фаршем-асорті та рисом, в ароматному соусі з томатів та сметани

13 серпня 2021 , 19:10
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Джерело:

24 канал

Ця страва відмінно підходить як для буденного, так і святкового столу. Фаршировані перці можна інтерпретувати під кожного: м'ясоїда чи вегетаріанця. Сьогодні ми підготували для вас м'ясний варіант страви з яловичим і свинячим фаршем та рисом в ніжному соусі з томатів та сметани.

Фаршировані перці полюбилися нам ще з дитинства, адже їх точно готували на обід наші бабусі та матері. Варіантів приготування цієї страви є безліч: в духовці, мікрохвильовці, з м'ясом та рисом чи з морквою та грибами.

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Також у кожній сім'ї є свій перевірений та улюблений рецепт фаршированих перців, але сьогодні ми підготували для вас один з класичних та, на нашу думку, найсмачніших – з м'ясним фаршем та рисом.

Рецепт фаршированого болгарського перцю рисом і фаршем

  • Час: 3 години
  • Порції: 8


Фарширований перець / Фото ukrainian people

Інгредієнти:
 – 8 болгарських перців;
 – 1 скл. рису;
 – 300 г яловичого фаршу;
 – 300 г свинячого фаршу;
 – 2 молоді морквини;
 – 1 пачка сметани;
 – 2 ріпчасті цибулини;
 – 2 ст. л. соняшникової олії;
 – 3 – 4 ст. л. томатної пасти або помідорів у власному соку.

Приготування:

  1. Ретельно помийте та почистіть всі овочі.
  1. Ріпчасту цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на грубій тертці. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній нарізані овочі.



Приготування страви / Фото Фотоменю

  1. Рис відваріть до напівготовності в підсоленій воді. Злийте зайву воду та змішайте його з обсмаженими овочами.
  1. Видаліть з перцю серединки – не пошкодьте шкірочку.


Приготування страви / Фото Фотоменю

  1. Змішайте свинячий та яловичий фарш, посоліть та поперчіть на ваш смак.
  1. Змішайте фарш з рисом та овочами. Ретельно вимішайте масу, спробуйте на сіль та перець.
  1. Начиніть перець м'ясним фаршем з рисом та овочами. Викладіть перці у деко або у спеціальну каструлю.


Приготування страви / Фото Фотоменю

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  1. Для соусу змішайте сметану та томатну пасту. Якщо ви обрали томати у власному соку, перебийте їх без шкірки в пюре та змішайте зі сметаною. Залийте соусом перці та відправте випікати в духовку на 2 години.


Приготування страви / Фото Фотоменю

  1. Готові перцю подавайте до столу з соусом. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак