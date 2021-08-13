Перець, начинений фаршем-асорті та рисом, в ароматному соусі з томатів та сметани

Ця страва відмінно підходить як для буденного, так і святкового столу. Фаршировані перці можна інтерпретувати під кожного: м'ясоїда чи вегетаріанця. Сьогодні ми підготували для вас м'ясний варіант страви з яловичим і свинячим фаршем та рисом в ніжному соусі з томатів та сметани.

Фаршировані перці полюбилися нам ще з дитинства, адже їх точно готували на обід наші бабусі та матері. Варіантів приготування цієї страви є безліч: в духовці, мікрохвильовці, з м'ясом та рисом чи з морквою та грибами.

Читайте також Смажимо шашлик у Львові: ТОП-6 локацій, де можна чудово відпочити на природі

Також у кожній сім'ї є свій перевірений та улюблений рецепт фаршированих перців, але сьогодні ми підготували для вас один з класичних та, на нашу думку, найсмачніших – з м'ясним фаршем та рисом.

Рецепт фаршированого болгарського перцю рисом і фаршем

Час: 3 години

3 години Порції: 8



Фарширований перець / Фото ukrainian people

– 8 болгарських перців;– 1 скл. рису;– 300 г яловичого фаршу;– 300 г свинячого фаршу;– 2 молоді морквини;– 1 пачка сметани;– 2 ріпчасті цибулини;– 2 ст. л. соняшникової олії;– 3 – 4 ст. л. томатної пасти або помідорів у власному соку.

Приготування:

Ретельно помийте та почистіть всі овочі.

Ріпчасту цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на грубій тертці. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній нарізані овочі.





Приготування страви / Фото Фотоменю

Рис відваріть до напівготовності в підсоленій воді. Злийте зайву воду та змішайте його з обсмаженими овочами.

Видаліть з перцю серединки – не пошкодьте шкірочку.



Приготування страви / Фото Фотоменю

Змішайте свинячий та яловичий фарш, посоліть та поперчіть на ваш смак.

Змішайте фарш з рисом та овочами. Ретельно вимішайте масу, спробуйте на сіль та перець.

Начиніть перець м'ясним фаршем з рисом та овочами. Викладіть перці у деко або у спеціальну каструлю.



Приготування страви / Фото Фотоменю

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Для соусу змішайте сметану та томатну пасту. Якщо ви обрали томати у власному соку, перебийте їх без шкірки в пюре та змішайте зі сметаною. Залийте соусом перці та відправте випікати в духовку на 2 години.



Приготування страви / Фото Фотоменю