Найкраще смакує з курочкою та рисом: рецепт фаршированого болгарського перцю в духовці

4 серпня 2021 , 15:49
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Джерело:

24 канал

Поки сезон, якнайчастіше їжте солодкий перць – і сирий, і в омлетах, і фарширований... У будь-якому вигляді він смачний та корисний! Якщо полюбляєте фарширований перчик, то для начинки рекомендуємо брати ніжну, дієтичну курочку та рис.

Болгарський солодкий перець можна фарширувати різноманітними начинками: від домашнього сиру до овочів, чи обрати ситну і дієтичну м'ясну начинку з рисом.

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Приготування страви в духовці зменшує калорійність страви, а всі корисні вітаміни та мінерали заливаються у продуктах. Такі перчики залюбки будуть їсти як дорослі, так і діти. Щоправда, для дітей можете обрати болгарські перці різних кольорів – так цікавіше!

Рецепт фаршированих перців з курятиною та рисом

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 5 – 6


Болгарський перець з начинкою / Фото Гастроном

Інгредієнти:
 – 6 болгарських перців;
 – 1 склянка рису;
 – 400 – 500 г курячого фаршу;
 – 2 моркви;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак;
 – 400 мл сметани.

Приготування:

  1. Ретельно помийте перці, зріжте чубчик та видаліть насіння.
  2. Відваріть рис до напівготовності у підсоленій воді. Охолодіть рис.
  3. Наріжте цибулю дрібними кубиками, моркву натріть на грубій тертці.
  4. На розігрітій сковорідці з олією або вершковим маслом обсмажте цибулю та моркву. Посоліть та поперчіть їх і перемішайте.
  5. Змішайте половину овочів з рисом, додайте курячий фарш і ретельно вимішайте начинку для фаршированих перців.
  6. Начиніть перці та викладіть в деко. Накрийте перці їхніми чубчиками.


    Фарширований перець / Фото Молочний альянс
     
  7. Змішайте сметану з рештою обсмажених овочів та залийте фаршировані перці.
  8. Відправте страву випікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
  9. Спробуйте перці на готовність, якщо потрібно ще їх допекти – відправте ще на 15 хвилин в духовку.
  10. Подавайте фаршировані болгарські перці з підливкою. Смачного!
Автор: Богданна Рибак