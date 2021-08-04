Найкраще смакує з курочкою та рисом: рецепт фаршированого болгарського перцю в духовці
Джерело:24 канал
Поки сезон, якнайчастіше їжте солодкий перць – і сирий, і в омлетах, і фарширований... У будь-якому вигляді він смачний та корисний! Якщо полюбляєте фарширований перчик, то для начинки рекомендуємо брати ніжну, дієтичну курочку та рис.
Болгарський солодкий перець можна фарширувати різноманітними начинками: від домашнього сиру до овочів, чи обрати ситну і дієтичну м'ясну начинку з рисом.
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Приготування страви в духовці зменшує калорійність страви, а всі корисні вітаміни та мінерали заливаються у продуктах. Такі перчики залюбки будуть їсти як дорослі, так і діти. Щоправда, для дітей можете обрати болгарські перці різних кольорів – так цікавіше!
Рецепт фаршированих перців з курятиною та рисом
- Час: 80 хвилин
- Порції: 5 – 6
Болгарський перець з начинкою / Фото Гастроном
– 6 болгарських перців;
– 1 склянка рису;
– 400 – 500 г курячого фаршу;
– 2 моркви;
– 1 ріпчаста цибуля;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– 400 мл сметани.
Приготування:
- Ретельно помийте перці, зріжте чубчик та видаліть насіння.
- Відваріть рис до напівготовності у підсоленій воді. Охолодіть рис.
- Наріжте цибулю дрібними кубиками, моркву натріть на грубій тертці.
- На розігрітій сковорідці з олією або вершковим маслом обсмажте цибулю та моркву. Посоліть та поперчіть їх і перемішайте.
- Змішайте половину овочів з рисом, додайте курячий фарш і ретельно вимішайте начинку для фаршированих перців.
- Начиніть перці та викладіть в деко. Накрийте перці їхніми чубчиками.
Фарширований перець / Фото Молочний альянс
- Змішайте сметану з рештою обсмажених овочів та залийте фаршировані перці.
- Відправте страву випікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
- Спробуйте перці на готовність, якщо потрібно ще їх допекти – відправте ще на 15 хвилин в духовку.
- Подавайте фаршировані болгарські перці з підливкою. Смачного!