Найкраще смакує з курочкою та рисом: рецепт фаршированого болгарського перцю в духовці

Поки сезон, якнайчастіше їжте солодкий перць – і сирий, і в омлетах, і фарширований... У будь-якому вигляді він смачний та корисний! Якщо полюбляєте фарширований перчик, то для начинки рекомендуємо брати ніжну, дієтичну курочку та рис.

Болгарський солодкий перець можна фарширувати різноманітними начинками: від домашнього сиру до овочів, чи обрати ситну і дієтичну м'ясну начинку з рисом.

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Приготування страви в духовці зменшує калорійність страви, а всі корисні вітаміни та мінерали заливаються у продуктах. Такі перчики залюбки будуть їсти як дорослі, так і діти. Щоправда, для дітей можете обрати болгарські перці різних кольорів – так цікавіше!

Рецепт фаршированих перців з курятиною та рисом

Час : 80 хвилин

: 80 хвилин Порції: 5 – 6



Болгарський перець з начинкою / Фото Гастроном

– 6 болгарських перців;– 1 склянка рису;– 400 – 500 г курячого фаршу;– 2 моркви;– 1 ріпчаста цибуля;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– 400 мл сметани.

Приготування: