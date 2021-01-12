Як правильно обсмажити качине філе на сковорідці – поради Володимира Ярославського
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Давно збираєтеся приготувати качине філе на обід чи вечерю та не знаєте як правильно його обсмажити, щоб птиця була із хрусткою скоринкою, а м'ясо залишилося соковите всередині? Володимир Ярославський розповів декілька секретів, щодо приготування цього ніжного м'яса.
Володимир Ярославський поділився секретами приготування качиного філе із користувачами у соцмережі інстаграм.
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Ми впевнені, що з цими порадами від шеф-кухаря та ресторатора ваше качине філе приготується відмінно та смакуватиме всім.
Як приготувати качине філе на сковорідці
- За допомогою гострого ножа зробіть надрізи на шкірі качиного філе, але не дорізайте до м'яса. Надрізи потрібно робити, щоб в процесі приготування птиці жир рівномірно висмажувався з філе й залишилась хрустка скоринка, а м'якоть просмажилась до потрібної готовності.
- На холодну сковорідку викладіть качине філе шкірою до низу та ставимо на середній вогонь. Готуємо м'ясо до золотої скоринки. Процес обсмажування філе на скоринці займає близько 6-7 хвилин.
- Далі обсмажте м'ясо з іншої сторони на жирі, який витопився зі шкірки качки – 2-3 хвилин.
- Перекладіть готове качине філе на дошку або на фольгу та залишіть на 10 хвилин, щоб всі соки в птиці рівномірно розійшлись по всьому м'ясі.
- Перекладіть птицю знову на сковорідку, приправте спеціями та прогрійте – через 45-60 секунд качку можна подавати до столу. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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