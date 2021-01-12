Давно збираєтеся приготувати качине філе на обід чи вечерю та не знаєте як правильно його обсмажити, щоб птиця була із хрусткою скоринкою, а м'ясо залишилося соковите всередині? Володимир Ярославський розповів декілька секретів, щодо приготування цього ніжного м'яса.

Володимир Ярославський поділився секретами приготування качиного філе із користувачами у соцмережі інстаграм. Читайте також Як правильно вибрати цукати для випічки – поради від кондитерки Лізи Глінської Ми впевнені, що з цими порадами від шеф-кухаря та ресторатора ваше качине філе приготується відмінно та смакуватиме всім. Як приготувати качине філе на сковорідці За допомогою гострого ножа зробіть надрізи на шкірі качиного філе, але не дорізайте до м'яса. Надрізи потрібно робити, щоб в процесі приготування птиці жир рівномірно висмажувався з філе й залишилась хрустка скоринка, а м'якоть просмажилась до потрібної готовності. На холодну сковорідку викладіть качине філе шкірою до низу та ставимо на середній вогонь. Готуємо м'ясо до золотої скоринки. Процес обсмажування філе на скоринці займає близько 6-7 хвилин. Далі обсмажте м'ясо з іншої сторони на жирі, який витопився зі шкірки качки – 2-3 хвилин. Перекладіть готове качине філе на дошку або на фольгу та залишіть на 10 хвилин, щоб всі соки в птиці рівномірно розійшлись по всьому м'ясі. Перекладіть птицю знову на сковорідку, приправте спеціями та прогрійте – через 45-60 секунд качку можна подавати до столу. Смачного! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)