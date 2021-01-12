Давно собираетесь приготовить утиное филе на обед или ужин и не знаете как правильно его обжарить, чтобы птица была с хрустящей корочкой, а мясо осталось сочное внутри? Владимир Ярославский рассказал несколько секретов по приготовлению этого нежного мяса.

Владимир Ярославский поделился секретами приготовления утиного филе с пользователями в соцсети инстаграм. Читайте также Как правильно выбрать цукаты для выпечки – советы от кондитера Лизы Глинской Мы уверены, что с этими советами от шеф-повара и ресторатора ваше утиное филе приготовится отлично и подойдет всем. Как приготовить утиное филе на сковородке С помощью острого ножа сделайте надрезы на коже утиного филе, но не дорезайте до мяса. Надрезы нужно делать, чтобы в процессе приготовления птицы жир равномерно обжаривался с филе и осталась хрустящая корочка, а мякоть прожарилась до нужной готовности. На холодную сковородку ложим утиное филе кожей к низу и ставим на средний огонь. Готовим мясо до золотой корочки. Процесс обжаривания филе на корочке занимает около 6-7 минут. Далее обжарьте мясо с другой стороны на жире, который вытопился из кожуры утки – 2-3 минут. Переложите готовое утиное филе на доску или на фольгу и оставьте на 10 минут, чтобы все соки в птице равномерно разошлись по всему мясу. Переложите птицу снова на сковородку, приправьте специями и прогрейте – через 45-60 секунд утку можно подавать к столу. Приятного аппетита! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)