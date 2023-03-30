Фітнес салат з куркою та сиром – більше жодних зайвих сантиметрів на талії

30 березня 2023, 13:05
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Смачні домашні рецепти

Щовесни ми згадуємо, що незабаром літо й потрібно активно позбуватися всіх зайвих кілограмів. Щоб не травмувати організм дієтами, пропонуємо просто правильно харчуватися.

Фітнес салат – ідеальний варіант швидкого обіду чи вечері, й без зайвих калорій. До складу салату входять тільки корисні інгредієнти: відварена курочка, можна брати і запечену, помідори, листя салату, сир та смачна заправка на основі сметани.

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Така страва стане справжньою окрасою не тільки буденного столу, а й святкового. Спробуйте, вам сподобається!

Рецепт фітнес салату

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Нарізаємо курочку, або рвемо її руками ша волокна.
  • Змішуємо натертий твердий сир з куркою, консервованою кукурудзою та шматочками помідорів.
  • Для заправки змішуємо всі інгредієнти та перемішуємо соусом листя салату. Далі додаємо решту інгредієнтів та ще раз перемішуємо.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак