Фітнес салат з куркою та сиром – більше жодних зайвих сантиметрів на талії

Щовесни ми згадуємо, що незабаром літо й потрібно активно позбуватися всіх зайвих кілограмів. Щоб не травмувати організм дієтами, пропонуємо просто правильно харчуватися.

Фітнес салат – ідеальний варіант швидкого обіду чи вечері, й без зайвих калорій. До складу салату входять тільки корисні інгредієнти: відварена курочка, можна брати і запечену, помідори, листя салату, сир та смачна заправка на основі сметани.

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Така страва стане справжньою окрасою не тільки буденного столу, а й святкового. Спробуйте, вам сподобається!

Рецепт фітнес салату

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– половина відвареного курячого філе;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 помідори;

– упаковка салату;

– 3 – 4 столових ложки консервованої кукурудзи.

Для заправки:

– 3 столових ложки сметани;

– по 1/3 чайної ложки меленої паприки, сушеного часнику;

– сіль;

– 1 чайна ложка французької гірчиці.

Приготування:

Нарізаємо курочку, або рвемо її руками ша волокна.

Змішуємо натертий твердий сир з куркою, консервованою кукурудзою та шматочками помідорів.

Для заправки змішуємо всі інгредієнти та перемішуємо соусом листя салату. Далі додаємо решту інгредієнтів та ще раз перемішуємо.

Смачного!