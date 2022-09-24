Готуємо справжній англійський сніданок: вам позаздрить навіть Шерлок
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Якщо раніше ви думали, що у Великій Британії снідають виключно вівсянкою та тостами з джемом – ви помилялися. Ми дібрали для вас рецепт справжнього, ситного англійського сніданку, який підкорить не тільки шлунок.
Класичний англійський сніданок складається з обсмажених скибок бекону, яєчні та обов'язково з сосисок та квасолі. Він надзвичайно ситний, та триматиме в тонусі кілька годин.
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Зазвичай у Великій Британії такий "повний" сніданок їдять не щодня, але на вихідних та при святі, чому б і ні. Термін "повний" сніданок походить від того, що він складається з різних продуктів і часто замінює обід.
Основою англійського сніданку є бекон, яйця та сосиски. До страви зазвичай додають смажені помідори, гриби, смажену цибулю, тости та мармелад. Чашка чаю є популярним і традиційним напоєм до сніданку, як і кава.
Історія англійського сніданку
Походження сніданку невідоме, і вважається, що він виник у сільській місцевості Англії як додаткова їжа, щоб підкріпити робітників протягом довгого ранку.
Варіації англійських сніданків / Фото the spruce eats
Кожна країна Великобританії та Ірландії також має свої варіації англійського сніданку. Ось деякі інгредієнти, які входять до них:
- Повний англійський сніданок: ковбаса, запечена квасоля, картопляні оладки та смажений хліб.
- Повний шотландський: картопляні булочки та вівсяні коржі.
- Повний ірландський: содовий хліб.
- Повний валлійський: Laverbread – це не хліб і не тістечка, а гарнір з пасти з морських водоростей, покритий вівсянкою, а потім обсмажений.
- Повний корнуольський: ковбаски і картопляні коржики.
Рецепт англійського сніданку
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
– квасоля в томатному соусі;
– 2 курячих яйця;
– 3 – 4 скибки бекону;
– 2 сосиски;
– помідор;
– 2 – 3 печериці;
– тостовий хліб.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку або гриль. Обсмажте на скибки бекону та сосиски до готовності.
- На цій самій сковорідці обсмажте очищені печериці та за бажанням – скибки помідора.
- Тостовий хліб можна обсмажити в духовці на в тостері.
- На чистій сковорідці з антипригарним покриттям обсмажте яйця так, щоб жовток залишився цілим. Краще вибити їх на сковорідку та одразу накрити кришкою. 3 – 4 хвилини і готово.
- Викладаємо все на тарілку, додаємо квасолю в томатному соусі та присмачуємо спеціями.
- Доки все готується у вас залишиться час на приготування чаю з молоком.
Смачного!