Приготуйте фокаччу з квітковим декором: унікальний рецепт

Смачна фокачча з красивим рослинним декором порадує кожного гурмана. Невибагливість приготування страви приховує незабутній смак, через який до неї повертаються знову й знову.

Фокачча (Focaccia) – один із особливих видів хліба, що дійшли до наших днів. Цей хрумкий коржик з'явився на світ завдяки винахідливості сільських жителів Італії. Через кілька сотень років з'явилося безліч варіантів цієї випічки, один із них – з літніми квітами.

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Рецепт фокаччі з квітковим декором

Час: 1,5 години + 4 години, щоб підійшло тісто

Порцій: 4

Старовинна паляниця / Фото Рapilot

Інгредієнти:

500 грамів пшеничного борошна;

три столові ложки оливкової олії;

7 грамів швидкорозчинних дріжджів;

пів чайної ложки морської солі;

400 мілілітрів теплої води;

кілька чайних ложок сиру Пармезан;

100 грамів тушкованої цибулі;

100 грамів дрібно нарізаних в'ялених помідорів;

2 чайні ложки орегано;

свіжа зелень до смаку;

їстівні квіти для декору.

Приготування:

Насипте у миску борошно, дріжджі, сіль та влийте до них воду. Повільно перемішайте всі інгредієнти до утворення однорідної маси. Вимішуйте тісто близько хвилини, наприкінці додайте оливкову олію. Накрийте лляною або бавовняною тканиною і поставте на 2 години, щоб тісто піднеслося. Після закінчення цього часу викладіть тісто на кондитерську дошку, посипану борошном. Туди ж додайте в’ялені помідори, орегано, цибулю і розімніть тісто разом із всіма інгредієнтами. Акуратно розтягніть тісто в корж більшого розміру – він повинен поміститися у форму розміром 25 на 36 сантиметрів. Форму змастіть ложкою оливкової олії, посипте сухарями і викладіть на неї тісто. Посипте фокаччу пармезаном і прикрасьте свіжою зеленню і їстівними квітами. Знову поставте тісто в тепле місце на годину, поки воно ще раз не підніметься. Розігрівайте духовку до 220 градусів. Збризніть фокаччу столовою ложкою оливкової олії і запікайте близько двадцяти п'яти хвилин, поки вона не придбає апетитний золотистий відтінок.