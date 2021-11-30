Французька насолода: готуємо вишуканий беф бургіньйон
30 листопада 2021 , 19:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Французька кухня славиться на весь світ та готова здивувати сотнями неймовірних рецептів. Якщо вам хочеться свята – ця кухня завжди стане у пригоді.
Беф бургіньйон, або м'ясо по-бургундськи – надзвичайно проста у приготуванні страва, яка дивує своїм смаком. Декілька простих дій, трішки терпіння – і страва готова дарувати вам неймовірну насолоду.
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Страву вигадали французькі селяни, тому в рецепту є багато варіацій. Але який би з них ви не обрали – шкодувати вам точно не доведеться.
Рецепт бефу бургіньйон
Час: 2 години
Порцій: 4
Кулінарна насолода / Фото Pinterest
Інгредієнти
- яловичина (лопатка) – 1 кілограм;
- морква – 2 штуки;
- цибуля ріпчаста – 2 штуки;
- бульйон (яловичий або овочевий) – 300 мілілітрів;
- печериці – 300 грам;
- вино (червоне сухе) – 1 пляшка;
- томатна паста – 2 столові ложки;
- оливкова олія – 2 столові ложки;
- часник – 2 зубчики;
- борошно – 2 столові ложки;
- лавровий лист – 2 штуки;
- сіль та перець – за смаком.
Приготування
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Нарізаємо яловичину великими кубиками та обсмажуємо на пательні до утворення коричневої скоринки. Викладаємо м'ясо у жаромісткий посуд з кришкою.
- Нарізаємо моркву, цибулю та часник та обсмажуємо на тій самій пательні приблизно 5 хвилин. Потім додаємо сіль, перець, томатну пасту, борошно та 100 мілілітрів бульйону. Тушкуємо ще 3 хвилини.
- Порізані на дві частини печериці обсмажуємо окремо та відставляємо вбік.
- Перекладаємо овочеву суміш до м'яса, додаємо бульйон, вино, лавровий лист, сіль та перець. Накриваємо жаровню кришкою та ставимо у духовку.
- Готуємо страву 2 – 2,5 години. За 20 хвилин до готовності страви додаємо в жаровню печериці. Подавати беф бургіньйон найкраще з вареною картоплею у будь-якому вигляді.
Смачного!