Французька насолода: готуємо вишуканий беф бургіньйон

30 листопада 2021 , 19:40
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Французька кухня славиться на весь світ та готова здивувати сотнями неймовірних рецептів. Якщо вам хочеться свята – ця кухня завжди стане у пригоді.

Беф бургіньйон, або м'ясо по-бургундськи – надзвичайно проста у приготуванні страва, яка дивує своїм смаком. Декілька простих дій, трішки терпіння – і страва готова дарувати вам неймовірну насолоду.

Буде цікаво Смачний та поживний перекус: що приготувати вдома за лічені хвилини

Страву вигадали французькі селяни, тому в рецепту є багато варіацій. Але який би з них ви не обрали – шкодувати вам точно не доведеться.

Рецепт бефу бургіньйон

Час: 2 години

Порцій: 4

Кулінарна насолода / Фото Pinterest

Інгредієнти

  • яловичина (лопатка) – 1 кілограм;
  • морква – 2 штуки;
  • цибуля ріпчаста – 2 штуки;
  • бульйон (яловичий або овочевий) – 300 мілілітрів;
  • печериці – 300 грам;
  • вино (червоне сухе) – 1 пляшка;
  • томатна паста – 2 столові ложки;
  • оливкова олія – 2 столові ложки;
  • часник – 2 зубчики;
  • борошно – 2 столові ложки;
  • лавровий лист – 2 штуки;
  • сіль та перець – за смаком.

Приготування

  1. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Нарізаємо яловичину великими кубиками та обсмажуємо на пательні до утворення коричневої скоринки. Викладаємо м'ясо у жаромісткий посуд з кришкою.
  2. Нарізаємо моркву, цибулю та часник та обсмажуємо на тій самій пательні приблизно 5 хвилин. Потім додаємо сіль, перець, томатну пасту, борошно та 100 мілілітрів бульйону. Тушкуємо ще 3 хвилини.
  3. Порізані на дві частини печериці обсмажуємо окремо та відставляємо вбік.
  4. Перекладаємо овочеву суміш до м'яса, додаємо бульйон, вино, лавровий лист, сіль та перець. Накриваємо жаровню кришкою та ставимо у духовку.
  5. Готуємо страву 2 – 2,5 години. За 20 хвилин до готовності страви додаємо в жаровню печериці. Подавати беф бургіньйон найкраще з вареною картоплею у будь-якому вигляді.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська