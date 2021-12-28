Французька вишуканість: апельсинове суфле, що стане зіркою вашої вечері
28 грудня 2021 , 20:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Десерт – завершальний акорд будь-якого частування. Від нього залежить, які спогади про вечір залишаться у пам'яті.
Суфле – це насолода, від якої просто неможливо відмовитися. Народжена у Франції, ця страва підкорить смакові рецептори кожного та подарує фантастичні враження.
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Легкий та повітряний десерт стане чудовим завершенням будь-якого вечора та подарує гостям справжню насолоду.
Рецепт апельсинового суфле
Час: 50 хвилин
Порцій: 2
Фонтан кулінарних вражень / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 1 яйце;
- 1 апельсин;
- 1 столова ложка цукрової пудри;
- 1 дрібка солі;
- 1 чайна ложка крохмалю.
Приготування
- Зрізаємо "капелюшок" апельсина, десь 1/4 від фрукту.
- Очищаємо середину апельсину. Це треба робити акуратно, адже фрукт стане формочкою для нашого десерту.
- Протираємо м'якуш апельсина через сито. Потім ставимо на плиту, доводимо до кипіння та виварюємо до вдвічі меншого об'єму.
- Відділяємо білок від жовтка, білок ставимо у холодильник.
- Змішуємо крохмаль та цукрову пудру. Поступово додаємо до апельсинової суміші, щоб не було грудочок.
- Додаємо до суміші взбитий жовток та швидко розмішуємо, щоб він не закипів. Перекладаємо в тарілку для вистигання.
- Взбиваємо білок із сіллю в піну. Акуратно додаємо до суміші трьома частинами. Суміш має вийти повітряна та однорідна.
- Наповнюємо "формочки" на 2/3, потім обгортаємо апельсин фольгою та ставимо на деко. Випікаємо 18 – 20 хвилин при 180 градусах.
- Посипаємо цукровою пудрою та подаємо гарячим.
Смачного!