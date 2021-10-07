Французькі шеф-кухарі побили рекорд: як виглядає піца із 834 сортами сирів
Джерело:Guinness World Records
У французькому Ліоні нещодавно встановили новий рекорд Гіннеса. Кухарям вдалося спекти піцу із найбільшою кількістю сортів сиру.
Міжнародна виставка SIRHA, котра нещодавно пройшла у французькому Ліоні – це місце зустрічі готелів, ресторанів, громадського харчування та гастрономії. Саме тут три відомі французькі шеф-кухарі вирішили встановити новий світовий рекорд.
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Неймовірна піца була наповнена вражаючою кількістю різноманітного сиру – всього зафіксовано 834 сорти. За словами кухарів та організаторів, рекорд мав на меті популяризувати велику кількість та різноманітність вишуканих сирів, які виробляють у Франції.
Під час знакової події відвідувачі змогли скуштувати різноманітні сорти сиру та побачити новий рекорд.
Для того, щоб рекорд можна було зарахувати за офіційними правилами, кухарі були змушені додати до піци мінімальну кількість кожного виду сиру – мінімум два грами.
Попередній рекорд належав французькому кухареві Бенуа Брюелю та також був встановлений у Ліоні. Тоді вдалося приготувати піцу із 254 сирами.
Цікаві "сирні" рекорди
Найдавніший залишок твердого сиру знайшли у гробниці Птамеса у єгипетському місті Мемфіс, яка датується 13-го століттям до нашої ери.
Найсмачніший сир зафіксували у Франції. Його назва Vieux Boulogne – "м’який ніжний сир". Він дозріває 7 – 9 тижнів і виготовляється з коров’ячого молока сироваром Філіпом Олів’є.