Французький десерт нашвидкуруч: як приготувати клафуті з вишнями

Ми підготували для вас нереально смачний десерт – вишневе клафуті, яке ви приготуєте без зайвих зусиль. Для випічки не потрібно замішувати довго тісто чи чекати коли воно виросте. Достатньо змішати інгредієнти та залити ними вишні. Все просто!

Клафуті – класичний французький десерт, який можна готувати з будь-якими сезонними ягодами чи фруктами. Проте найсмачніше поєднання – це вишня.

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Цей десерт швидкий у приготуванні та не складний. Ви можете приготувати його з дітьми та подати на будь-яке свято чи вечірку.

Рецепт вишневого клафуті

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6



Вишневе клафуті / Фото Гастроном

Ретельно помийте вишні, видаліть кісточки. Змішайте вишню з цукровою пудрою та перемішайте. Влийте настоянку та знову обережно перемішайте вишні ложкою. Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко для випікання клафуті змастіть вершковим маслом та посипте цукром. Для приготування тіста розігрійте вершкове масло. У великій мисці збийте яйця, цукрову пудру та ваніль до густої консистенції. Всипте борошно та ще раз збийте тісто до однорідної маси. Тонкою цівкою влийте до тіста молоко, сіль та масло. Тісто перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть вишні на дно форми для випікання. Зверху вилийте рідке тісто та розрівняйте його ложкою. Відправте клафуті в духовку випікатися протягом 30 – 35 хвилин.





Клафуті / Фото Гастроном

Готовий пиріг переверніть догори дном та посипте цукровою пудрою. Клафуті подавайте до столу теплим. Можна прикрасити десерт збитими вершками або викласти кульки морозива. Смачного!

– 500 г вишень;– 3 ст. л. вишневої настоянки або наливки;– 20 г вершкового масла;– 3 ст. л. цукрової пудри;– 2 шт. курячих яєць;– 2 – 3 ст. л. борошна;– 75 мл молока;– ваніль на ваш смак;– дрібка солі.