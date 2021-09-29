Французький сніданок на вашому столі: рецепт яблучних тостів з корицею
29 вересня 2021 , 20:56Читать новость на русском
Джерело:Delish
Французькі сніданки не тільки найромантичніші, а ще й найсмачніші! Ми підготували для вас рецепт одного з таких солодких сніданків, який точно закохає вас з першого шматочка.
Французькі тости з яблуками – це не тільки смачний сніданок на швидкуруч, а й вишукана страва, яка сподобається кожному.
Читайте також Антибіотики, гормони росту, "наколювання": як обрати курятину без шкідливих домішок
Пухка булочка приготована за французькою технологією бріош, соковиті карамелізовані яблука та кулька морозива – це ж така смакота. Приготувати такий сніданок ви можете разом з нами!
Рецепт французьких тостів з яблуками
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Французькі тости бріош з яблуками / Фото Delish
– 50 г вершкового масла;
– 1 булочка бріош;
– 1 куряче яйце;
– 1 ч. л. цукру;
– 50 мл вершків;
– 1 яблуко;
– мелена кориця;
– мелений мускатний горіх;
– цукрова пудра.
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло на сковорідці.
- Почистіть яблука від шкірки та наріжте середніми шматочками. Обсмажте яблука на вершковому маслі та посипте цукром, корицею.
Приготування страви / Фото Еда
- Коли яблука карамелізуються, перекладіть їх на тарілку.
- Розріжте булочку бріош на дві половини.
- В окремій мисці збийте яйце з вершками та дрібкою мускатного горіха.
Приготування страви / Фото Еда
- Вмокніть в цю суміш булочку бріош, щоб вона повністю була в яйці.
- Обсмажте булочку на сковорідці з яблук.
Приготування страви / Фото Еда
- Викладіть половинку булочки на тарілку, зверху покладіть карамелізовані яблука та посипте їх цукровою пудрою. Накрийте тост іншою половинкою бріошу та за бажанням, полийте улюбленим сиропом. Смачного!