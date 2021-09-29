Французький сніданок на вашому столі: рецепт яблучних тостів з корицею

Французькі сніданки не тільки найромантичніші, а ще й найсмачніші! Ми підготували для вас рецепт одного з таких солодких сніданків, який точно закохає вас з першого шматочка.

Французькі тости з яблуками – це не тільки смачний сніданок на швидкуруч, а й вишукана страва, яка сподобається кожному.

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Пухка булочка приготована за французькою технологією бріош, соковиті карамелізовані яблука та кулька морозива – це ж така смакота. Приготувати такий сніданок ви можете разом з нами!

Рецепт французьких тостів з яблуками

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1



Французькі тости бріош з яблуками / Фото Delish

– 50 г вершкового масла;– 1 булочка бріош;– 1 куряче яйце;– 1 ч. л. цукру;– 50 мл вершків;– 1 яблуко;– мелена кориця;– мелений мускатний горіх;– цукрова пудра.

Приготування:

Розтопіть вершкове масло на сковорідці.

Почистіть яблука від шкірки та наріжте середніми шматочками. Обсмажте яблука на вершковому маслі та посипте цукром, корицею.



Приготування страви / Фото Еда

Коли яблука карамелізуються, перекладіть їх на тарілку.

Розріжте булочку бріош на дві половини.

В окремій мисці збийте яйце з вершками та дрібкою мускатного горіха.



Приготування страви / Фото Еда

Вмокніть в цю суміш булочку бріош, щоб вона повністю була в яйці.

Обсмажте булочку на сковорідці з яблук.



Приготування страви / Фото Еда