Французький сніданок на вашому столі: рецепт яблучних тостів з корицею

29 вересня 2021 , 20:56
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Джерело:

Delish

Французькі сніданки не тільки найромантичніші, а ще й найсмачніші! Ми підготували для вас рецепт одного з таких солодких сніданків, який точно закохає вас з першого шматочка.

Французькі тости з яблуками – це не тільки смачний сніданок на швидкуруч, а й вишукана страва, яка сподобається кожному. 

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Пухка булочка приготована за французькою технологією бріош, соковиті карамелізовані яблука та кулька морозива – це ж така смакота. Приготувати такий сніданок ви можете разом з нами!

Рецепт французьких тостів з яблуками

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1


Французькі тости бріош з яблуками / Фото Delish

Інгредієнти:
 – 50 г вершкового масла;
 – 1 булочка бріош;
 – 1 куряче яйце;
 – 1 ч. л. цукру;
 – 50 мл вершків;
 – 1 яблуко;
 – мелена кориця;
 – мелений мускатний горіх;
 – цукрова пудра.

Приготування:

  1. Розтопіть вершкове масло на сковорідці.
  1. Почистіть яблука від шкірки та наріжте середніми шматочками. Обсмажте яблука на вершковому маслі та посипте цукром, корицею.


Приготування страви / Фото Еда

  1. Коли яблука карамелізуються, перекладіть їх на тарілку.
  1. Розріжте булочку бріош на дві половини.
  1. В окремій мисці збийте яйце з вершками та дрібкою мускатного горіха.


Приготування страви / Фото Еда

  1. Вмокніть в цю суміш булочку бріош, щоб вона повністю була в яйці.
  1. Обсмажте булочку на сковорідці з яблук. 


Приготування страви / Фото Еда

  1. Викладіть половинку булочки на тарілку, зверху покладіть карамелізовані яблука та посипте їх цукровою пудрою. Накрийте тост іншою половинкою бріошу та за бажанням, полийте улюбленим сиропом. Смачного!
Автор: Богданна Рибак