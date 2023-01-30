Галицький сирник на маковій основі
30 січня 2023, 09:07Читать новость на русском
Джерело:Юлія Сімончук
Жоден сирник не зрівняється з цим: він ніжний, з маковою основою та надзвичайно смачний.
Галицький сирник на маковій основі – ідеальний варіант домашньої випічки. Якщо ви хоч раз куштували його, вам закортить ще і ще.
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Він чудово підійде як до буденного столу, так і до свята чи родинного чаювання.
Рецепт галицького сирника
- Час: 4 години
- Порції: 10
– 250 грамів борошна;
– 100 грамів масла;
– 1 яєчний жовток;
– 2/3 склянки цукру;
– 3 – 4 столові ложки маку;
– половина чайної ложки розпушувача.
Для сирної маси:
– 700 грамів кисломолочного сиру;
– 120 грамів масла;
– 5 яєчних жовтків;
– 2 яєчні білки;
– склянка цукру;
– цедра апельсина або лимона;
– 1 столова ложка манки;
– половина склянки родзинок;
– 1 пачка ванільного цукру.
Для глазурі:
– 160 грамів шоколаду;
– 20 грамів олії.
Приготування:
- Просіяне борошно з розпушувачем викладаємо на поверхню, додаємо масло і січемо ножем до однорідності. Додаємо мак і перетертий з цукром жовток, знову січемо до однорідної дещо липкої маси.
- Викладаємо на дно форми (застеленої пергаментом, змащеної маслом і посипаної панірувальними сухарями). Ставимо в розігріту духовку на 10 хвилин (160 градусів). Дістаємо і викладаємо поверх сирну масу.
- Сир перетираємо блендером до однорідності, додаємо м’яке масло, частину цукру та окремо збиті жовтки з рештою цукру. Додаємо ванільний цукор, манку, цедру, та окремо збиті в тугу піну білки. Вимішуємо обережно до однорідності.
- Додаємо попередньо замочені родзинки, присипані борошном. Ще раз перемішуємо і викладаємо на основу.
- Випікаємо при температурі 160 градусів близько 50 хвилин. Коли сирник повністю охолоне, покриваємо глазуррю і відправляємо в холодильник на ніч.
- На водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо олію, перемішуємо і як трохи охолоне покриваємо сирник.
- Щоб при нарізанні сирника шоколадна глазур не тріскалася, використовуйте гарячий ніж.
Смачного!