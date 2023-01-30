Галицький сирник на маковій основі

30 січня 2023, 09:07
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Джерело:

Юлія Сімончук

Жоден сирник не зрівняється з цим: він ніжний, з маковою основою та надзвичайно смачний.

Галицький сирник на маковій основі – ідеальний варіант домашньої випічки. Якщо ви хоч раз куштували його, вам закортить ще і ще.

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Він чудово підійде як до буденного столу, так і до свята чи родинного чаювання. 

Рецепт галицького сирника

  • Час: 4 години
  • Порції: 10
Інгредієнти для основи:
 – 250 грамів борошна;
 – 100 грамів масла;
 – 1 яєчний жовток;
 – 2/3 склянки цукру;
 – 3 – 4 столові ложки маку;
 – половина чайної ложки розпушувача.
Для сирної маси:
 – 700 грамів кисломолочного сиру;
 – 120 грамів масла;
 – 5 яєчних жовтків;
 – 2 яєчні білки;
 – склянка цукру;
 – цедра апельсина або лимона;
 – 1 столова ложка манки;
 – половина склянки родзинок;
 – 1 пачка ванільного цукру.
Для глазурі:
 – 160 грамів шоколаду;
 – 20 грамів олії.

Приготування:

  • Просіяне борошно з розпушувачем викладаємо на поверхню, додаємо масло і січемо ножем до однорідності. Додаємо мак і перетертий з цукром жовток, знову січемо до однорідної дещо липкої маси.
  • Викладаємо на дно форми (застеленої пергаментом, змащеної маслом і посипаної панірувальними сухарями). Ставимо в розігріту духовку на 10 хвилин (160 градусів). Дістаємо і викладаємо поверх сирну масу.
  • Сир перетираємо блендером до однорідності, додаємо м’яке масло, частину цукру та окремо збиті жовтки з рештою цукру. Додаємо ванільний цукор, манку, цедру, та окремо збиті в тугу піну білки. Вимішуємо обережно до однорідності.

  • Додаємо попередньо замочені родзинки, присипані борошном. Ще раз перемішуємо і викладаємо на основу.
  • Випікаємо при температурі 160 градусів близько 50 хвилин. Коли сирник повністю охолоне, покриваємо глазуррю і відправляємо в холодильник на ніч.
  • На водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо олію, перемішуємо і як трохи охолоне покриваємо сирник.
  • Щоб при нарізанні сирника шоколадна глазур не тріскалася, використовуйте гарячий ніж.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак