Жоден сирник не зрівняється з цим: він ніжний, з маковою основою та надзвичайно смачний.

Галицький сирник на маковій основі – ідеальний варіант домашньої випічки. Якщо ви хоч раз куштували його, вам закортить ще і ще.

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Він чудово підійде як до буденного столу, так і до свята чи родинного чаювання.

Рецепт галицького сирника

Час: 4 години

4 години Порції: 10

– 250 грамів борошна;– 100 грамів масла;– 1 яєчний жовток;– 2/3 склянки цукру;– 3 – 4 столові ложки маку;– половина чайної ложки розпушувача.– 700 грамів кисломолочного сиру;– 120 грамів масла;– 5 яєчних жовтків;– 2 яєчні білки;– склянка цукру;– цедра апельсина або лимона;– 1 столова ложка манки;– половина склянки родзинок;– 1 пачка ванільного цукру.– 160 грамів шоколаду;– 20 грамів олії.

Приготування:

Просіяне борошно з розпушувачем викладаємо на поверхню, додаємо масло і січемо ножем до однорідності. Додаємо мак і перетертий з цукром жовток, знову січемо до однорідної дещо липкої маси.

Викладаємо на дно форми (застеленої пергаментом, змащеної маслом і посипаної панірувальними сухарями). Ставимо в розігріту духовку на 10 хвилин (160 градусів). Дістаємо і викладаємо поверх сирну масу.

Сир перетираємо блендером до однорідності, додаємо м’яке масло, частину цукру та окремо збиті жовтки з рештою цукру. Додаємо ванільний цукор, манку, цедру, та окремо збиті в тугу піну білки. Вимішуємо обережно до однорідності.

Додаємо попередньо замочені родзинки, присипані борошном. Ще раз перемішуємо і викладаємо на основу.

Випікаємо при температурі 160 градусів близько 50 хвилин. Коли сирник повністю охолоне, покриваємо глазуррю і відправляємо в холодильник на ніч.

На водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо олію, перемішуємо і як трохи охолоне покриваємо сирник.

Щоб при нарізанні сирника шоколадна глазур не тріскалася, використовуйте гарячий ніж.

Смачного!