Гаряча закуска до Новорічного столу: рецепт з груші
12 грудня 2022, 08:37Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Перед Новорічними святами кожна господиня задумується, чим здивувати гостей та рідних? Які страви подати, щоб було не банально, цікаво і смачно.
Гаряча закуска з грушею та сиром підійде до будь-якого столу: святкового чи буденного. На її приготування вам потрібно всього 30 хвилин.
Читайте також М'ясо гомілок по-грузинськи: готуємо соковите чахохбілі з томатами
Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом гарячої закуски, яка чудово підійде до Новорічного столу. Обов'язково приготуйте її – ви не пожалкуєте!
Рецепт гарячої закуски з груші
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 2 груші;
– 50 грамів сиру з блакитною пліснявою;
– горіхи;
– мед.
Приготування:
- Ретельно помийте груші, розріжте їх навпіл повздовж та дістаньте зернята за допомогою чайної ложки.
- У серединку викладіть шматочок сиру, горішки.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте близько 30 хвилин. Зауважте, що час приготування буде залежати від сорту груш.
- Коли груші стануть м'якими – вони готові.
- Подавайте гарячу закуску рясно поливши медом перед подачею.
Смачного!