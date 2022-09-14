Гарячі бутерброди за 15 хвилин: рецепт нашвидкуруч
14 вересня 2022 , 11:14Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Cooking by Yuliya
Вранці завжди обмаль часу на приготування сніданку. Ми дібрали рецепт гарячих канапок, які ви з легкістю зможете приготувати в духовці.
Найсмачніші гарячі бутерброди ті, які приготовані з любов'ю, швидко та без зайвої метушні. Щоб зекономити вас час вранці ми підготували смачний рецепт гарячих бутербродів, які будуть готові за 15 хвилин.
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Звичайно, що начинку до них можна змінювати на власний смак, але, повірте, саме з цими інгредієнтами вони просто бездоганні.
Рецепт гарячих бутербродів в духовці
Час: 15 хвилинІнгредієнти:
– гриби печериці;
– ковбаса;
– сир твердий;
– яйця відварені;
– цибуля;
– улюблена свіжа зелень;
– сир пармезан;
– майонез;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Ретельно натріть всі інгредієнти на тертці, ті які не можливо натерти – наріжте гострим ножем.
- Перемішайте їх з майонезом та присмачте сіллю та чорним меленим перцем.
- Розігрійте духовку до 200 градусів, можна в режимі "конвекція".
- Викладіть намазку на хліб та випікайте в духовці 15 хвилин.
- На готові бутерброди додайте ще сир пармезан.
- Подавайте їх до столу гарячим з улюбленим напоєм.
Смачного!