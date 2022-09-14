Гарячі бутерброди за 15 хвилин: рецепт нашвидкуруч

14 вересня 2022 , 11:14
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

Вранці завжди обмаль часу на приготування сніданку. Ми дібрали рецепт гарячих канапок, які ви з легкістю зможете приготувати в духовці.

Найсмачніші гарячі бутерброди ті, які приготовані з любов'ю, швидко та без зайвої метушні. Щоб зекономити вас час вранці ми підготували смачний рецепт гарячих бутербродів, які будуть готові за 15 хвилин.

Читайте також Чи можна їсти курятину щодня: розкриваємо переваги та недоліки цього продукту

Звичайно, що начинку до них можна змінювати на власний смак, але, повірте, саме з цими інгредієнтами вони просто бездоганні.

Рецепт гарячих бутербродів в духовці

Час: 15 хвилин

Інгредієнти:
– гриби печериці;
– ковбаса;
– сир твердий;
– яйця відварені;
– цибуля;
– улюблена свіжа зелень;
– сир пармезан;
– майонез;
– сіль;
– чорний мелений перець.

Приготування:  

  • Ретельно натріть всі інгредієнти на тертці, ті які не можливо натерти – наріжте гострим ножем.
  • Перемішайте їх з майонезом та присмачте сіллю та чорним меленим перцем.
  • Розігрійте духовку до 200 градусів, можна в режимі "конвекція".
  • Викладіть намазку на хліб та випікайте в духовці 15 хвилин.
  • На готові бутерброди додайте ще сир пармезан.
  • Подавайте їх до столу гарячим з улюбленим напоєм.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак