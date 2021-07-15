Гастрономічна Одеса: страви, які необхідно скуштувати

Одеса – приморське місто зі своєю особливою говіркою, незабутніми традиціями та колоритними ринками. Перлиною одеської культури є яскрава кухня, яку мусить спробувати кожен.

Автентичні одеські страви – це перехрестя традицій української, єврейської, болгарської та інших культур. Відпочинок в Одесі неможливо уявити без характерних особливих страв.

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Фаршмак

Яблука – 2 штукиМасло – 75 грамівЯйця – 2 штукиВолоські горіхи – 5 штукФіле оселедця – 2 штукиЦибуля – 1 штукаЛимонний сік – 1 чайна ложкаОливкова олія – 1 столова ложкаСіль, перець – до свого смаку

Оселедець необхідно двічі пропустити через м'ясорубку. Почистити яблука, їх також разом із цибулею прокрутити через м'ясорубку. З'єднати пюре з яблук та цибулі з рибою. Відварені яйця натерти на терці. З'єднати фарш із яйцями, маслом, соком лимона, сіллю, перцем та волоськими горіхами. Форшмак подавати политим оливковою олією.

Запашна закуска / Фото Gazeta.ua

Смажена барабулька

Барабулька – 1 кілограмБорошно – 3 столові ложкиОлія – 3 столові ложкиСіль, перець – до свого смаку

Рибу очистити від нутрощів та чорної плівки. Змішати борошно й спеції, занурити в них барабульку. Смажити рибу на сковороді близько 5 хвилин з одного боку. Запашну страву подавати з лимоном.

Одеський гастрономічний колорит / Фото Gazeta.ua

Вертута з яблуком

ТістоБорошно – 350 грамівМасло – 75 грамівВода – 150 грамівЯйце – 1 штукаСіль, цукор – дрібкаНачинкаЯблука – 500 грамівЦукор – 150 грамівРодзинки – 40 грамівКориця – 3 грами

Приготувати витяжне тісто. Розділити його на дві частини та сформувати кульки, після цього накрити його і дати постояти близько 1 години. Почистити яблука та нарізати їх кубиками, додати до них цукор, родзинки та корицю. Розкачати тісто. Змастити розтопленим маслом, викласти з одного краю яблука й скрутити рулетом. Акуратно загорнути краї. Вертуту необхідно випікати 20-40 хвилин при температурі 170 градусів Цельсія. За 10 хвилин до готовності змастити яйцем і посипати цукром.

Неймовірний смак / Фото Gazeta.ua