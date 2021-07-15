Гастрономічна Одеса: страви, які необхідно скуштувати
Джерело:Gazeta.ua
Одеса – приморське місто зі своєю особливою говіркою, незабутніми традиціями та колоритними ринками. Перлиною одеської культури є яскрава кухня, яку мусить спробувати кожен.
Автентичні одеські страви – це перехрестя традицій української, єврейської, болгарської та інших культур. Відпочинок в Одесі неможливо уявити без характерних особливих страв.
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ФаршмакІнгредієнти:
Яблука – 2 штуки
Масло – 75 грамів
Яйця – 2 штуки
Волоські горіхи – 5 штук
Філе оселедця – 2 штуки
Цибуля – 1 штука
Лимонний сік – 1 чайна ложка
Оливкова олія – 1 столова ложка
Сіль, перець – до свого смаку
Оселедець необхідно двічі пропустити через м'ясорубку. Почистити яблука, їх також разом із цибулею прокрутити через м'ясорубку. З'єднати пюре з яблук та цибулі з рибою. Відварені яйця натерти на терці. З'єднати фарш із яйцями, маслом, соком лимона, сіллю, перцем та волоськими горіхами. Форшмак подавати политим оливковою олією.
Запашна закуска / Фото Gazeta.ua
Смажена барабулькаІнгредієнти:
Барабулька – 1 кілограм
Борошно – 3 столові ложки
Олія – 3 столові ложки
Сіль, перець – до свого смаку
Рибу очистити від нутрощів та чорної плівки. Змішати борошно й спеції, занурити в них барабульку. Смажити рибу на сковороді близько 5 хвилин з одного боку. Запашну страву подавати з лимоном.
Одеський гастрономічний колорит / Фото Gazeta.ua
Вертута з яблукомІнгредієнти:
Тісто
Борошно – 350 грамів
Масло – 75 грамів
Вода – 150 грамів
Яйце – 1 штука
Сіль, цукор – дрібка
Начинка
Яблука – 500 грамів
Цукор – 150 грамів
Родзинки – 40 грамів
Кориця – 3 грами
Приготувати витяжне тісто. Розділити його на дві частини та сформувати кульки, після цього накрити його і дати постояти близько 1 години. Почистити яблука та нарізати їх кубиками, додати до них цукор, родзинки та корицю. Розкачати тісто. Змастити розтопленим маслом, викласти з одного краю яблука й скрутити рулетом. Акуратно загорнути краї. Вертуту необхідно випікати 20-40 хвилин при температурі 170 градусів Цельсія. За 10 хвилин до готовності змастити яйцем і посипати цукром.
Неймовірний смак / Фото Gazeta.ua