Гастрономічні свята у березні: що й коли відзначають у світі

У перший місяць весни на нас чекають нові смачні події. Ми матимемо додаткові підстави потішити себе та родину, скажімо, цибулевим супом чи курячими фрикадельками.

1 березня – День пива в Ісландії. Національний день свині, День фруктового компоту, Національний день любителів арахісового масла у США. Час для чашечки чаю у Великій Британії. Місяць здорового харчування в Канаді та США.

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2 березня – День булочки з повидлом, Національний день пирога з банановим кремом у США.

3 березня – Національний день м'ясного асорті, День глінтвейну в США.

4 березня – Національний день закусок у США.

5 березня – Національний день сирних паличок, День абсенту в США.

6 березня – Національний день печива Oreo, Національний день заморожених продуктів в США.

7 березня – Національний день злаків у США.

8 березня – Національний день цибулевого супу у Франції.

9 березня – Національний день фрикадельки, Національний день крабового м'яса у США.

10 березня – Національний день соусу ранч у США.

11 березня – День вівсяних вафель з горіхами в США.

12 березня – Національний день Milky Way в США, Національний день запечених морських гребінців у США.

13 березня – Національний день курячого супу з локшиною, День кокосового торта в США.

14 березня – Національний день картопляних чипсів у США.

15 березня – Національний день любителів арахісу в США.

16 березня – Національний день страв з артишоку в США.

17 березня – Національний день ірландської їжі в США.



Фото Taste of home

18 березня – Національний день бутербродів "Нечупара Джо", Національний день млинців в Нідерландах.

– це накладанець з яловичим фаршем, цибулею й томатним та вустерським соусом між половинками булочки для гамбургерів.

19 березня – Національний день шоколадної карамелі, День птиці, Національний день корн-дога в США.

20 березня – Національний день равіолі в США. Міжнародний день без м'яса. Міжнародний день макарон.

– французький кондитерський виріб з яєчних білків, цукру та меленого мигдалю. Зазвичай має форму подвійного печива з прошарком крему чи варення.

21 березня – Національний день французького хліба. Національний день хрусткого тако в США.

23 березня – Національний день чипсів із соусом.

24 березня – Національний день родзинок у шоколаді в США.

25 березня – День вафлі у Швеції. Міжнародний день вафель.

26 березня – Національний день нуги, Національний день шпинату в США.

27 березня – Міжнародний день віскі. День іспанської паельї.

28 березня – Національний день торта "Чорний ліс" у США.

29 березня – Національний день шифонового бісквіта в США.

30 березня – Національний день курки гриль у США.

31 березня – Національний день устриць, Національний день молюсків у США. День тако в Мексиці. Національний день варення у Великій Британії.