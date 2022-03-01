Гастрономічні свята у березні: що й коли відзначають у світі
Джерело:Ділова мова
У перший місяць весни на нас чекають нові смачні події. Ми матимемо додаткові підстави потішити себе та родину, скажімо, цибулевим супом чи курячими фрикадельками.
1 березня – День пива в Ісландії. Національний день свині, День фруктового компоту, Національний день любителів арахісового масла у США. Час для чашечки чаю у Великій Британії. Місяць здорового харчування в Канаді та США.
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2 березня – День булочки з повидлом, Національний день пирога з банановим кремом у США.
3 березня – Національний день м'ясного асорті, День глінтвейну в США.
4 березня – Національний день закусок у США.
5 березня – Національний день сирних паличок, День абсенту в США.
6 березня – Національний день печива Oreo, Національний день заморожених продуктів в США.
7 березня – Національний день злаків у США.
8 березня – Національний день цибулевого супу у Франції.
9 березня – Національний день фрикадельки, Національний день крабового м'яса у США.
10 березня – Національний день соусу ранч у США.
11 березня – День вівсяних вафель з горіхами в США.
12 березня – Національний день Milky Way в США, Національний день запечених морських гребінців у США.
13 березня – Національний день курячого супу з локшиною, День кокосового торта в США.
14 березня – Національний день картопляних чипсів у США.
15 березня – Національний день любителів арахісу в США.
16 березня – Національний день страв з артишоку в США.
17 березня – Національний день ірландської їжі в США.
Фото Taste of home
18 березня – Національний день бутербродів "Нечупара Джо", Національний день млинців в Нідерландах."Нечупара Джо" – це накладанець з яловичим фаршем, цибулею й томатним та вустерським соусом між половинками булочки для гамбургерів.
19 березня – Національний день шоколадної карамелі, День птиці, Національний день корн-дога в США.
20 березня – Національний день равіолі в США. Міжнародний день без м'яса. Міжнародний день макарон.Макарон – французький кондитерський виріб з яєчних білків, цукру та меленого мигдалю. Зазвичай має форму подвійного печива з прошарком крему чи варення.
21 березня – Національний день французького хліба. Національний день хрусткого тако в США.
23 березня – Національний день чипсів із соусом.
24 березня – Національний день родзинок у шоколаді в США.
25 березня – День вафлі у Швеції. Міжнародний день вафель.
26 березня – Національний день нуги, Національний день шпинату в США.
27 березня – Міжнародний день віскі. День іспанської паельї.
28 березня – Національний день торта "Чорний ліс" у США.
29 березня – Національний день шифонового бісквіта в США.
30 березня – Національний день курки гриль у США.
31 березня – Національний день устриць, Національний день молюсків у США. День тако в Мексиці. Національний день варення у Великій Британії.