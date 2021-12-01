Бекон та цукрова вата мають свій день: які свята й коли відзначають у грудні

На перший місяць зими припадає й свято різдвяного еґґ-ноґа. Із чого готують цей легендарний напій і коли саме в грудні відзначають його день, а також інших смаколиків, дізнайтеся з нашого гастрономічного календаря.

1 грудня – Національний день смажених пирогів і День "Їжте червоні яблука" в США.

2 грудня – Національний день оладок.

Читайте також Смачний та поживний перекус: що приготувати вдома за лічені хвилини

3 грудня – Національний день м'ятного латте в США.

4 грудня – Національний день печива в США.

5 грудня – Національний день їжі з комфортом.

6 грудня – День гаспачо.

– страва іспанської кухні, легкий холодний суп з перетертих в пюре свіжих овочів.

7 грудня – Національний день цукрової вати в США.

8 грудня – День Брауні в США; Національний день мексиканської булочки конча в США.

9 грудня – Національний день кондитерських виробів в США.

10 грудня – Національний день лаґеру в США.

11 грудня – Національний день бублика і День кільця з локшини в США.

12 грудня – Національний день боротьби з амброзією в США.



Напій какао / Фото Апетит

13 грудня – День какао і Національний день попкорну в США.

14 грудня – День юшки по-марсельски і Національний день печива і соусу в США.

15 грудня – Національний день пряникових латте і Національний день лимонного кексу в США.

16 грудня – День всього, що вкрито шоколадом; Національний шоколадний день в США; Національний день зеленого перцю чилі в США.

17 грудня – День кленового сиропу в США.

18 грудня – День смаженого поросяти в США; Національний день сиру Стіл тон у Великобританії; Національний день мафінів в Бразилії.

19 грудня – Національний день льодяників і День вівсяних кексів в США.

20 грудня – День напою "Сангрія" в США.



Напій Сангрія / Фото delish

21 грудня – Національний день французьких смажених креветок в США.

22 грудня – Національний день хліба з фініками і горіхами в США.

23 грудня – Національний день випічки і День перцевих горішків в США.

24 грудня – День напою "Еґґ-ноґ" в США.

– солодкий напій на основі сирих курячих яєць і молока.

25 грудня – Національний день гарбузового пирога.

26 грудня – День карамельної тростини в США.



Напій Еґґ-ноґ / Фото health line

27 грудня – Національний день фруктового пирога в США.

28 грудня – Національний день коробки цукерок в США.

29 грудня – Національний день пряного супу з овочами і м'ясом в США.

30 грудня – Національний день бекону і День харчової соди в США.

31 грудня – Національний день шампанського в США.