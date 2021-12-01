Бекон та цукрова вата мають свій день: які свята й коли відзначають у грудні
Джерело:Ділова мова
На перший місяць зими припадає й свято різдвяного еґґ-ноґа. Із чого готують цей легендарний напій і коли саме в грудні відзначають його день, а також інших смаколиків, дізнайтеся з нашого гастрономічного календаря.
1 грудня – Національний день смажених пирогів і День "Їжте червоні яблука" в США.
2 грудня – Національний день оладок.
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3 грудня – Національний день м'ятного латте в США.
4 грудня – Національний день печива в США.
5 грудня – Національний день їжі з комфортом.
6 грудня – День гаспачо.Гаспачо – страва іспанської кухні, легкий холодний суп з перетертих в пюре свіжих овочів.
7 грудня – Національний день цукрової вати в США.
8 грудня – День Брауні в США; Національний день мексиканської булочки конча в США.
9 грудня – Національний день кондитерських виробів в США.
10 грудня – Національний день лаґеру в США.
11 грудня – Національний день бублика і День кільця з локшини в США.
12 грудня – Національний день боротьби з амброзією в США.
Напій какао / Фото Апетит
13 грудня – День какао і Національний день попкорну в США.
14 грудня – День юшки по-марсельски і Національний день печива і соусу в США.
15 грудня – Національний день пряникових латте і Національний день лимонного кексу в США.
16 грудня – День всього, що вкрито шоколадом; Національний шоколадний день в США; Національний день зеленого перцю чилі в США.
17 грудня – День кленового сиропу в США.
18 грудня – День смаженого поросяти в США; Національний день сиру Стіл тон у Великобританії; Національний день мафінів в Бразилії.
19 грудня – Національний день льодяників і День вівсяних кексів в США.
20 грудня – День напою "Сангрія" в США.
Напій Сангрія / Фото delish
21 грудня – Національний день французьких смажених креветок в США.
22 грудня – Національний день хліба з фініками і горіхами в США.
23 грудня – Національний день випічки і День перцевих горішків в США.
24 грудня – День напою "Еґґ-ноґ" в США.Еґґ- ноґ – солодкий напій на основі сирих курячих яєць і молока.
25 грудня – Національний день гарбузового пирога.
26 грудня – День карамельної тростини в США.
Напій Еґґ-ноґ / Фото health line
27 грудня – Національний день фруктового пирога в США.
28 грудня – Національний день коробки цукерок в США.
29 грудня – Національний день пряного супу з овочами і м'ясом в США.
30 грудня – Національний день бекону і День харчової соди в США.
31 грудня – Національний день шампанського в США.