Гастрономічні свята в лютому: що й коли відзначають у світі

Новорічні свята скінчилися, але в лютому на нас чекають нові смачні події. Ми отримаємо додаткові підстави потішити себе та родину, скажімо, шаурмою чи коктейлем "Маргарита".

1 лютого – Національний день кейк-попсів, Національний день чорного шоколаду в США.

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– укриті школадом бісквітні міні-тортики на паличках. Вони є звичною частиною солодкого столу на весільних банкетах і дитячих днях народження.



Фото Sally's baking addictions

2 лютого – Національний день татер-той у США, День тонких млинців.

– картопляні деруни по-американськи. З тертої картоплі формують циліндри, смажать у фритюрі й подають як гарнір.

3 лютого – Національний день морквяного торта в США.

4 лютого – Національний день домашнього супу, Національний день фаршированих грибів у США. День каші в Латвії.

5 лютого – Всесвітній день арахісової пасти Nutella. День шоколадного фондю в США.



Фото Oh my dish

6 лютого – Національний день паличок для їжі в США. День британського йоркширського пудингу.

7 лютого – Національний день фетучині альфредо в США.

8 лютого – День замороженого йогурту, День тістечок із темною патокою, Національний день любителя картоплі в США.

9 лютого – Національний день піци. День м'яса в Японії.

10 лютого – Національний день любителів шоколадного тістечка брауні в США.

11 лютого – Національний день м'ятних коржів у США.

12 лютого – Національний день пудингу з родзинками в США.

13 лютого – Національний день тортеліні в США. Міжнародний день шаурми.



Фото Dimitras dishes

14 лютого – Свято виноградарів у Болгарії.

15 лютого – Національний день жувальних драже в США.

16 лютого – Національний день мигдалю в США.

17 лютого – Національний день кави з молоком у США.

18 лютого – Всесвітній день дегустації вина.

19 лютого – Національний день м'ятного шоколаду в США.

20 лютого – Національний день вишневого пирога, Національний день кексів у США.

21 лютого – День булочок з повидлом у США.

22 лютого – Національний день коктейлю "Маргарита".



Фото The spruce eats

23 лютого – Національний день бананового хліба в США.

24 лютого – Всесвітній день барменів. Національний день чилі, Національний день начос (чипсів із кукурудзяних коржів) у США.

25 лютого – Національний день горіхів у шоколаді, Національний день супу клем-чаудер у США.

26 лютого – Національний день фісташок у США.

27 лютого – Національний день полуниць у США. Національний день хачапурі в Грузії.

28 лютого – Національний день шоколадного суфле в США. Масляна.