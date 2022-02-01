Гастрономічні свята в лютому: що й коли відзначають у світі
Джерело:Ділова мова
Новорічні свята скінчилися, але в лютому на нас чекають нові смачні події. Ми отримаємо додаткові підстави потішити себе та родину, скажімо, шаурмою чи коктейлем "Маргарита".
1 лютого – Національний день кейк-попсів, Національний день чорного шоколаду в США.
Читайте також Обираємо курочку правильно: на що варто звертати увагу при покупці м'ясаКейк-попси – укриті школадом бісквітні міні-тортики на паличках. Вони є звичною частиною солодкого столу на весільних банкетах і дитячих днях народження.
Фото Sally's baking addictions
2 лютого – Національний день татер-той у США, День тонких млинців.Татер-той – картопляні деруни по-американськи. З тертої картоплі формують циліндри, смажать у фритюрі й подають як гарнір.
3 лютого – Національний день морквяного торта в США.
4 лютого – Національний день домашнього супу, Національний день фаршированих грибів у США. День каші в Латвії.
5 лютого – Всесвітній день арахісової пасти Nutella. День шоколадного фондю в США.
Фото Oh my dish
6 лютого – Національний день паличок для їжі в США. День британського йоркширського пудингу.
7 лютого – Національний день фетучині альфредо в США.
8 лютого – День замороженого йогурту, День тістечок із темною патокою, Національний день любителя картоплі в США.
9 лютого – Національний день піци. День м'яса в Японії.
10 лютого – Національний день любителів шоколадного тістечка брауні в США.
11 лютого – Національний день м'ятних коржів у США.
12 лютого – Національний день пудингу з родзинками в США.
13 лютого – Національний день тортеліні в США. Міжнародний день шаурми.
Фото Dimitras dishes
14 лютого – Свято виноградарів у Болгарії.
15 лютого – Національний день жувальних драже в США.
16 лютого – Національний день мигдалю в США.
17 лютого – Національний день кави з молоком у США.
18 лютого – Всесвітній день дегустації вина.
19 лютого – Національний день м'ятного шоколаду в США.
20 лютого – Національний день вишневого пирога, Національний день кексів у США.
21 лютого – День булочок з повидлом у США.
22 лютого – Національний день коктейлю "Маргарита".
Фото The spruce eats
23 лютого – Національний день бананового хліба в США.
24 лютого – Всесвітній день барменів. Національний день чилі, Національний день начос (чипсів із кукурудзяних коржів) у США.
25 лютого – Національний день горіхів у шоколаді, Національний день супу клем-чаудер у США.
26 лютого – Національний день фісташок у США.
27 лютого – Національний день полуниць у США. Національний день хачапурі в Грузії.
28 лютого – Національний день шоколадного суфле в США. Масляна.