Гастрономічні свята в січні: що й коли відзначають у світі

Пропонуємо вам перелік смачних подій січня 2022 року. Тепер ви матимете додаткові підстави тішити себе та родину, скажімо, глазурованими пончиками чи гарячим шоколадом.

10 січня – День чорного шоколаду.

11 січня – Національний день молока в США. День німецьких яблук.

12 січня – Національний день марципану. День курячого карі. Національний день глазурованих пончиків в США.

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13 січня – Національний день без глютену. Національний день персика мельба в США.

14 січня – Національний день гарячої пастроми в США.



Пастрома / Фото i am a food blog

– м'ясний делікатес з яловичини. Страва єврейської кухні Молдавії та Румунії, ймовірно тюркського походження.

15 січня – Національний день полуничного морозива. Національний день свіжовичавленого соку в США. Національний день напою з чайного гриба (комбуча) в США.



Комбуча / Фото bound by food

– натуральний ферментований напій з чайного гриба. Вперше його приготували у Китаї, згодом він став популярним у цілому світі.

16 січня – Міжнародний день гарячої та гострої їжі.

17 січня – Національний день гарячого ромового напою в США.

18 січня – Національний день кави для гурманів. День качки по-пекінськи в США.

19 січня – Національний день попкорну в США.

20 січня – Національний день любителів сиру в США і Великобританії. Національний день іриски, покритої горішками в США.

21 січня – Національний день ґраноли. Національний день клем чаудера в США.

22 січня – Національний день світлого брауні. Національний день південної кухні в США.

23 січня – Національний день пирогів в США. День пиріжка.

24 січня – Національний день арахісового масла. День лобстера термідора в США.



Лобстер Термідор / Фото The spruce eats

– французька страва, яка складається з вершкової суміші, вареного м'яса омара, яєчних жовтків і бренді. Цими інгредієнтами фарширують раковину омара, запікають в духовці з хрумкою сирною скоринкою.

25 січня – Національний день харчування в Індонезії. Національний день ірландської кави в США.

26 січня – Національний день цукерок з арахісом в США.

27 січня – Національний день шоколадного кексу в США.

28 січня – Національний день чорничних оладок в США.

29 січня – Національний день кукурудзяних чипсів в США.

30 січня – Національний день круасанів в США.

31 січня – Національний день гарячого шоколаду в США.