Гастрономічні свята у червні: що і коли святкують у світі

Вам завжди було цікаво, що й коли святкують у світі згідно з гастрономічним календарем? Ми підготували для вас розгорнутий список смачних подій червня. Тепер ви завжди будете першими знати, коли і який день святкують у світі.
1 червня – Всесвітній день молока. Відзначається з 2001 року. Національний день кексу з лісовими горіхами в США.
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2 червня – День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі. Відзначається з 2011 року. Національний день морозива Rocky Road і Національний день курки гриль в США.
3 червня – Національний день шоколадного мигдалевого печива. Національний день яйця в США.
4 червня – Національний день сиру в США. Національний день сироварів в США.
5 червня – Національний день кетчупу. День імбирних пряників в США.
7 червня – День шоколадного морозива. Всесвітній день продовольчої безпеки.
Шоколадне морозиво / Фото Радіо Трек
8 червня – Національний день пончиків з желе. День Джина в США. День одкровень про те, що категорично не подобається в їжі. Міжнародний день домогосподарки.
9 червня – День пирога з полуницею і ревенем в США.
10 червня – День чаю з льодом в США. Всесвітній день морозива.
11 червня – День шоколадного торта "Містер Герман" в США.
Торт "Містер Герман" / Фото Гранд кулінар
12 червня – День печива з арахісовим маслом. День Джерки (шматочки в'яленого м'яса) в США. Міжнародний день фалафелю.
13 червня – День любителів кексів в США.
14 червня – День листкового торта з полуницею. День бурбона в США.
15 червня – Національний день пива в Сполученому Королівстві. Національний день омара в США.
16 червня – День вершкової помадки в США. День свіжих овочів.
17 червня – День яблучного штруделя в США.
Штрудель / Фото Про Львів
18 червня – День гастрономії ООН. Міжнародний день пікніка. Національний день вишневого домашнього торта і Суші день в США.
19 червня – Національний день Мартіні в США. День фермера.
20 червня – Національний день ванільного молочного коктейлю. День содової з морозивом в США. День Ламбруско.
21 червня – Національний день персиків з кремом в США.
22 червня – День еклерів в шоколадній глазурі. Національний день цибулевих кілець в США.
Еклери в шоколаді / Фото Точка нет
23 червня – Національний день печива з горіхом пекан в США.
24 червня – День праліне в США.
25 червня – Національний день сома в США. День полуничного парфе в США. Міжнародний день рожевого вина.
26 червня – Національний день шоколадного пудингу в США.
Шоколадний пудинг / Фото 1000 меню
27 червня – Національний день кави в Колумбії. Національний день цвітіння апельсина в США. Національний день кави в Північній Кореї. Міжнародний день рибалок.
28 червня – День молочного шоколаду. Національний день тапіоки в США.
29 червня – Національний день рису в Непалі. День хрусткої карамелі з мигдалем в США. День вафельниці.
Коктейль Май Тай / Фото Гранд кулінар
30 червня – Національний день Май Тай в США.