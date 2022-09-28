Гастрономічний календар: що й коли святкують у жовтні

Осінь у розпалі. Хоч вересень був доволі дощовий, жовтень обіцяє бути сонячним, адже ми досі чекаємо бабиного літа. У жовтні на нас чекають нові смачні події: День шоколаду, День хліба та шампанського.

Жовтень – другий місяць осені. Він багатий на кулінарні події, зокрема гастрономічні. Відкриває місяць Всесвітній день вегетаріанства, а завершує популярне свято Геловіну. Щоб ви завжди йшли в ногу з часом та не пропускали жодного гастросвята – ми зібрали їх у матеріалі.

Читайте також Важливий вибір для малюка: з якого м'яса краще починати перший прикорм

Гастрономічний календар жовтня

1 жовтня – Всесвітній день вегетаріанства і початок Міжнародного тижня вегетаріанського харчування. Національний день кави в Японії. Міжнародний день кави. Всесвітній день какао та шоколаду.

2 жовтня – Свято оселедця в Фінляндії. День тофу в Японії.

3 жовтня – Національний день м'якого тако в США.

4 жовтня – День булочок з корицею у Швеції та Фінляндії. Національний день тако в США. Національний день горілки в США.

5 жовтня – День яблучного десерту "Бетті" в США.

6 жовтня – Національний день локшини в США. Національний день вина в Молдові.

7 жовтня – Національний день фрапе в США.



Кава фрапе / Фото Dimitras Delishes

– кавовий напій з молочною піною грецького походження. Його подають холодним та він особливо популярний у Греції та на Кіпрі.

8 жовтня – День сендвіча флаффернаттер в США. Міжнародний день Пінотажу. Національний день вареників в США.

9 жовтня – Національний день сиру із пліснявою, День Піци і Пива в США. День фінсько-шведської кулінарної культури в Фінляндії.

10 жовтня – День подяки в Канаді. Всесвітній день каші.

11 жовтня – День піци з італійськими ковбасками в США.

12 жовтня – День супу "Гамбо". Всесвітній день водоростей.

13 жовтня – День йоркширського пудингу в США.

14 жовтня – Національний день десерту в США. Всесвітній день яйця.

15 жовтня – Національний день шаурми в Канаді.

16 жовтня – Всесвітній день хліба. Всесвітній день здорового харчування.

17 жовтня – Національний день пасти в США.

18 жовтня – Національний день шоколадних кексів в США.

19 жовтня – День бісквіта з морепродуктами в США.

20 жовтня – Всесвітній день кухаря.

21 жовтня – Міжнародний день начос. Всесвітній день шампанського.



Начоси / Фото Simply recipes

– закуска мексиканської кухні з кукурудзяної тортильї з різними начинками. Вперше ця страва з'явилася в 1943 році в маленькому мексиканському місті П'єдрас Неграс.

22 жовтня – Національний день горіхів в США. День австрійського ігристого вина.

23 жовтня – Національний день бостонського кремового пирога в США.

24 жовтня – Національний день ковбаси "Болонья" в США. Всесвітній день рубця.

25 жовтня – Всесвітній день макаронів.

26 жовтня – Національний день Гарбуза в США.

27 жовтня – Американський День Пива. Гонконгський фестиваль вина та їжі.

28 жовтня – Національний день шоколаду в США.

29 жовтня – Національний день вівсянки в США.

30 жовтня – День цукерок Candy Сorn в США.

31 жовтня – Національний день карамельного яблука в США.