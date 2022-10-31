Що святкують в останній місяць осені: гастрономічний календар листопада
Джерело:Ділова мова
Осінь підходить до кінця, попереду холодна зима. Щоб провести останній місяць осені – листопад, ми пропонуємо як належить відсвяткувати гастрономічні свята цього місяця.
Відкриває місяць День вегана, а завершує День подяки. Щоб ви завжди йшли в ногу з часом та не пропускали жодного гастросвята – ми зібрали їх у матеріалі.
Читайте також Вечеря ресторанного рівня за 2 хвилини: як поєднати готові страви від LaStrava
Гастрономічний календар листопада
1 листопада – Національний день паштету і Національний день оцту в США. Національний день смажених молюсків в США; Національний день суші в США; День вегана.
2 листопада – День гострих фаршированих яєць в США; Національний день здорового харчування в США.
3 листопада – Національний день сендвіча в США.
4 листопада – Національний день цукерок в США.
5 листопада – Національний день китайської їжі на винос в США; Національний день пончиків в США.
6 листопада – Національний день начос в США.
7 листопада – Національний день гіркого шоколаду з мигдалем в США; Міжнародний день Мерло; Національний день торта Кладкака в Швеції; День холодцю.
8 листопада – Національний день капучино в США.
9 листопада – Національний день грецького йогурту в США; День британського пудингу.
10 листопада – Національний день ванільних кексів в США; Національний день пшениці в Бразилії; Всесвітній день курки.
11 листопада – День Pocky & Pretz в Японії.Pocky & Pretz – довгі тонкі бісквіти, що представляють число 1, яке повторюється, і числову дату, тобто 11-й день 11-го місяця. Це ювілейний день японської Асоціації Nihon Kinenbi Kyoukai.
12 листопада – День курячого супу для душі в США.
13 листопада – День виноградаря і винороба.
14 листопада – День консервації в США; Національний день гострого гуакамоле в США; Національний день смаженого на вечерю в Великобританії.
Pocky & Pretz / Фото Fun Japan
15 листопада – Міжнародний день сиру і хліба.
16 листопада – День фаст-фуду в США.
17 листопада – Міжнародний день вина Божоле; Міжнародний день любителів пива Гозе.
18 листопада – Національний день яблучного сидру в США і деяких частинах Канади.
19 листопада – Національний день супу в Німеччині; Національний день макіато в США.
20 листопада – День вершкової помадки з арахісовим маслом в США.
21 листопада – Національний день пряників в США; Національний день фаршу в США; День смаженої курки в Японії; Всесвітній день рибальства.
22 листопада – Національний день журавлини в США; День кімчі в Кореї; Міжнародний день кімчі.
23 листопада – Національний день еспресо в США.
24 листопада – Національний день сардин в США; День подяки.
25 листопада – День домашньої кухні.
26 листопада – Національний день молока в Індії.
27 листопада – Національний день баварського кремового пирога в США; Міжнародний день лакса в Дарвіні, Австралія.
28 листопада – День тостів по-французьки в США.
29 листопада – Національний день лимонного кремового пирога і День рисового пирога в США.
30 листопада – Національний день мусу в США.