Що святкують в останній місяць осені: гастрономічний календар листопада

Осінь підходить до кінця, попереду холодна зима. Щоб провести останній місяць осені – листопад, ми пропонуємо як належить відсвяткувати гастрономічні свята цього місяця.

Відкриває місяць День вегана, а завершує День подяки. Щоб ви завжди йшли в ногу з часом та не пропускали жодного гастросвята – ми зібрали їх у матеріалі.

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Гастрономічний календар листопада

1 листопада – Національний день паштету і Національний день оцту в США. Національний день смажених молюсків в США; Національний день суші в США; День вегана.

2 листопада – День гострих фаршированих яєць в США; Національний день здорового харчування в США.

3 листопада – Національний день сендвіча в США.

4 листопада – Національний день цукерок в США.

5 листопада – Національний день китайської їжі на винос в США; Національний день пончиків в США.

6 листопада – Національний день начос в США.

7 листопада – Національний день гіркого шоколаду з мигдалем в США; Міжнародний день Мерло; Національний день торта Кладкака в Швеції; День холодцю.

8 листопада – Національний день капучино в США.

9 листопада – Національний день грецького йогурту в США; День британського пудингу.

10 листопада – Національний день ванільних кексів в США; Національний день пшениці в Бразилії; Всесвітній день курки.

11 листопада – День Pocky & Pretz в Японії.

– довгі тонкі бісквіти, що представляють число 1, яке повторюється, і числову дату, тобто 11-й день 11-го місяця. Це ювілейний день японської Асоціації Nihon Kinenbi Kyoukai.

12 листопада – День курячого супу для душі в США.

13 листопада – День виноградаря і винороба.

14 листопада – День консервації в США; Національний день гострого гуакамоле в США; Національний день смаженого на вечерю в Великобританії.



Pocky & Pretz / Фото Fun Japan

15 листопада – Міжнародний день сиру і хліба.

16 листопада – День фаст-фуду в США.

17 листопада – Міжнародний день вина Божоле; Міжнародний день любителів пива Гозе.

18 листопада – Національний день яблучного сидру в США і деяких частинах Канади.

19 листопада – Національний день супу в Німеччині; Національний день макіато в США.

20 листопада – День вершкової помадки з арахісовим маслом в США.

21 листопада – Національний день пряників в США; Національний день фаршу в США; День смаженої курки в Японії; Всесвітній день рибальства.

22 листопада – Національний день журавлини в США; День кімчі в Кореї; Міжнародний день кімчі.

23 листопада – Національний день еспресо в США.

24 листопада – Національний день сардин в США; День подяки.

25 листопада – День домашньої кухні.

26 листопада – Національний день молока в Індії.

27 листопада – Національний день баварського кремового пирога в США; Міжнародний день лакса в Дарвіні, Австралія.

28 листопада – День тостів по-французьки в США.

29 листопада – Національний день лимонного кремового пирога і День рисового пирога в США.

30 листопада – Національний день мусу в США.