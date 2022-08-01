1 серпня – День торта з малиновим кремом в США. Національний день молочного коктейлю в США.

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2 серпня – Національний день морозива у формі сендвіча в США.

3 серпня – Всесвітній день кавуна. Національний день ріпи в Іспанії.

4 серпня – День народження шампанського. Національний день печива з шоколадною стружкою в США. Національний день білого вина в США.

5 серпня – Всесвітній день устриць. Міжнародний день пива.



Кавун / Фото Simply recipes

6 серпня – Національний день медовухи. День гірчиці в США. День шинки в Японії.

7 серпня – День малини з вершками в США.

8 серпня – Національний день замороженого заварного крему. Національний день цукіні в США. День шоколаду в Чилі.

9 серпня – Національний день рисового пудингу в США.

10 серпня – День десерту S'mores в США.

11 серпня – Національний день малинового торта в США. Національний день Паніні в США. Гонконгський кулінарний фестиваль. Національний день тарта Бейквелл в Сполученому Королівстві. День грибів в Японії.

12 серпня – Національний день смаженої нарізки в США.



Філе міньйон / Фото The daily meal

13 серпня – День філе-міньйон в США.

14 серпня – День дині в Туркменістані. День морозива Creamsicle в США.

15 серпня – Національний день лимонного пирога-безе в США.

16 серпня – День шоколаду в Палау-де-Серданья і Лангедок-Руссільон у Франції. Міжнародний день Піно Нуар.

17 серпня – День ванільного заварного крему в США. День картоплі.

18 серпня – Національний день торта-морозива в США. Національний день Піно Нуар в США.

19 серпня – День пасічника України. Національний день м'якого морозива. Національний день гарячої та гострої їжі в США.

20 серпня – День шоколадного пеканового пирога. Національний день любителів бекону в США. День ресторану у серпні.

21 серпня – Національний день солодкого чаю.



Торт з пеканом / Фото Cygnet​ kitchen

22 серпня – Національний день торта з пеканом.

23 серпня – Національний день кубинського сендвіча. Національний день бісквіта в США.

24 серпня – Національний день вафлі. День пирога з персиками в США. День народження картопляних чіпсів.

25 серпня – Національний день "Віскі сауер".

26 серпня – Національний день кави в Перу.

27 серпня – Національний день бананів. Національний день горщика з кремом в США. День сала в Україні або День українського сала. Національний день бургерів у Великобританії.

28 серпня – Національний день вишневих слойок. Національний день червоного вина в США.

29 серпня – Національний день лимонного соку в США.

30 серпня – Національний день смажених на вогні маршмелоу в США. Міжнародний день Каберне Совіньон.

31 серпня – Національний день суміші сухофруктів і горіхів в США. День їжі на свіжому повітрі. День овочів у Японії.