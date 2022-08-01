Канадський шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво обожнює готувати смачні та оригінальні страви. Якщо запитати шефа, яку страву він обожнює понад усе (український борщ поза конкуренцією), він, мабуть, назве курку в кисло-солодкому соусі.
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Незмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Мастер Шеф" поділився рецептом цієї страви на прохання читачів. Вона легка у приготуванні, а щоб полегшити завдання, Ектор відзняв відеоурок з покроковою інструкцією.
Курка в кисло-солодкому соусі
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Наріжте куряче м'ясо довільними шматочками. Посоліть їх та поперчіть. Перемішайте м'ясо і запаніруйте в крохмалі.
- Овочі наріжте довільними шматками (середніми кубиками за бажанням).
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на середньому вогні курку до золотистої скоринки. Приберіть її на тарілку, а на цій самій сковорідці обсмажте нарізані овочі: перець, цибулю. 2 – 3 хвилин достатньо. Аналогічно перекладіть їх на тарілку до м'яса, а у сковорідці приготуйте соус (мити її не потрібно).
- Вилийте томатну пасту, додайте воду, цукор, оцет, сіль і перемішайте. Наріжте манго середніми кубиками та додайте до соусу. Протушкуйте його кілька хвилин та поверніть до сковорідки попередньо обсмажені овочі та курку.
- Влийте ще трішки води та перемішайте. Готову страву викладіть на таріль, або порційно розкладіть до відвареного рису. Посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею та насінням кунжуту.
Смачного!