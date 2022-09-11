Гастрономічний календар: що й коли святкують у вересні

З приходом осені кортить чогось солодкого і теплого, можливо трішки зігріваючого. У вересні на нас чекають нові смачні події. Ми матимемо додаткові підстави потішити себе та родину, скажімо, лаймовим тартом чи гарячим яблучним сидром.

9 вересня – Національний день перцевого стейка в США. Національний день шніцеля по-віденськи в США. Національний день кави в Коста-Ріці.

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10 вересня – День напівфабрикатів в США.

11 вересня – День пряних булочок з хрестом в США.

12 вересня – Національний день молочно-шоколадного коктейлю в США.

13 вересня – Американський день шоколаду. Національний день алкогольного напою кашаса в Бразилії. Національний день арахісу в США.

– міцний алкогольний напій, що отримується шляхом дистиляції чистого екстракту цукрової тростини – 39-40 градусів. У деяких країнах називається Бразильський ром.

14 вересня – День пончиків з кремом. День сендвіча "Субмарина" в США.



Сендвіч Субмарина / Фото CD Kitchen

15 вересня – Національний день подвійного чизбургера. День м'ятного лікеру. День лінгуіні в США. Національний день сирних тостів в США

– класичні італійські макаронні вироби великого формату родом з регіону Кампанія.

16 вересня – Національний день Гуакамоле. Національний день хліба з корицею і родзинками в США. Міжнародний день Гренаш.

17 вересня – День яблук в тісті і Національний день сендвіча Монте-Крісто у США. Міжнародний день іспанського лайма.

18 вересня – Національний день чизбургера в США.

19 вересня – Національний день кави в Ірландії. День карамельного пудингу в США.

20 вересня – Національний день кави в Монголії. Національний день ромового пуншу в США. Національний день піци з пепероні в США. Національний день ґьодза або День японських смажених пельменів у Великобританії.

21 вересня – Національний день соняшнику в ПАР. День печива з пеканом в США.



Печиво з пеканом / Фото Spatulla Desserts

22 вересня – День білого шоколаду. Національний день морозива в конусі в США. Міжнародний день змішаних ягідних мафінів.

23 вересня – Національний день морозива в Бразилії. День гастрономії у Франції.

24 вересня – Національний день вишневого трайфлу в США.

25 вересня – День карі за 10 єн у Японії.

26 вересня – Національний день млинців в США. Національний день пирога з лаймом в США. Національний день пельменів в США.

27 вересня – Національний день шоколадного молока в США. Національний день тушкованої яловичини в США.

28 вересня – Національний день кави у Швейцарії. Національний день полуничного кремового пирога. Міжнародний день поке.

29 вересня – Національний день кави (Сполучені Штати, Канада, Англія, Австралія, Австрія, Бельгія, Ефіопія, Угорщина, Ісландія, Індія, Індонезія, Малайзія, Мехіко, Нова Зеландія, Норвегія, Філіппіни, Шотландія, Румунія, Словаччина, Південна Африка, Швеція, Тайвань).

30 вересня – Національний день жувальної гумки в США. День гарячого яблучного сидру зі спеціями в США. День оливкової олії Extra Virgin. День німецького бутерброда.