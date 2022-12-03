Сніданок вихідного дня: голандський млинець з сезонними фруктами
3 грудня 2022, 09:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Голандський млинець, або як його називають в Європі: "Dutch baby", виходить досить щільний, але повітряний. Смачний сніданок, мінімум зусиль, а результат і зовнішній вигляд – неперевершений!
Млинець "Dutch baby" в дослівному перекладі звучить як голландська крихітка. Це варіант дуже легкого сніданку для вихідного дня.
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Особливо смакуватиме голандський млинець із зимовими сезонними фруктами і ягодами: хурмою, журавлиною, бананом та мандаринами.
Рецепт голандського млинця до сніданку
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 1
Голандський млинець / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
– 2 яйця;
– 70 грамів борошна;
– 70 грамів молока;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка цукру;
– дрібка солі;
– цукрова пудра для подачі;
– сезонні фрукти і ягоди;
– джем, мед за бажанням.
Приготування:
- Розігріваємо нашу духовку до 220 градусів. Обираємо для страви круглу жаротривку форму 20х15 сантиметрів, або меншу.
- В чашу блендера складаємо: борошно, яйця, цукор, сіль і молоко. Перебиваємо все буквально 10 секунд. Перемішуємо лопаткою, щоб нічого не пристало до дна, стінок і знову перебиваємо 10 секунд.
- Форму розігріваємо в духовці, вона має бути дуже гарячою. Викладаємо половину вершкового масла в форму і відправляємо знову в духовку. Дістаємо гарячу форму і заливаємо наше тісто. Випікаємо 15 – 20 хвилин. Тісто має дуже добре піднятись і зарум'янитись.
- Дістаємо, посипаємо пудрою, зверху викладаємо вершкове масло та свої улюблені фрукти чи ягоди. Млинець впаде – це нормально.
Смачного!