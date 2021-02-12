Горіхи: користь, шкода, калорійність

Чому варто включити до свого раціону горіхи, які їхні корисні властивості та шкода. Деталі - читайте у матеріалі.

Горіхи містять велику кількість корисних жирів, вітамінів, білків та мінералів, тому важливі для організму.

Регулярне вживання горіхів зміцнює імунну систему, покращує пам'ять та роботу мозку, позитивно впливають на здоров’я волосся і шкіри.

Для правильного харчування варто включити їх до свого раціону, не тільки у сирому вигляді, як перекус, а й стравах, випічці і різноманітних соусах.

- волоські

Горіхи містять безліч вітамінів – А, В6, Е, йод, фосфор, залізо, дубильні речовини, амінокислоти, які сприяють насичення мозку, покращують роботу серцево-судинної системи та пам'ять. Протягом доми можна вживати два-три горіха, але не більше.

- мигдаль

В мигдалі міститься вітамін Е, антиоксидантів, калій, залізо, фосфор, що позитивно вливає на стан шкіри, волосся, роботу нервової, серцево-судинної, шлунково-кишкової систем, нормалізує сон. Не можна вживати недозрілі гіркі горіхи, бо гіркий мигдаль містить велику кількість ефірних олій і отруйну синильну кислоту.

- кеш'ю

Завдяки багатому вмісту заліза покращують здоров'я волосся, шкіри, нігтів. Крім того, вживають горіхи для зміцнення імунітету, зниження холестерину, а також кеш'ю мають антибактеріальні, протизапальні властивості.

- ліщина

Лісовий горіх корисний для організму, завдяки багатому складу мікроелементів та вітамінів групи В, Е. Не можна вживати сирі горіхи. Треба очищені ядра підсушити при температурі 90 градусів у духовці. Процес сушіння тривати не більше 5 годин.

- арахіс

Горіхи містять багато антиоксидантів, жирів, вітамін E, B, фосфору, кальцію, селену, що покращує пам'ять, увагу, позитивно впливає на роботу шкіри.

- шкода

Будь-які горіхи варто вживати в помірній кількості. Не варто вживати горіхи солоні, солодкі, в соусі, обсмажені в олії. Не вживати тим, у кого алергія на горіхи та найкраще проконсультуватися з лікарем.