Вас зігріє Клем Чаудер: рецепт насиченої американської юшки з лососем та молюсками

19:14

Класичний Клем Чаудер готують із молоком або вершками, а іноді навіть із шинкою. Але ми пропонуємо приготувати дієтичний варіант цієї популярної американської юшки, щоб ви могли й запас вітаміну D поповнити, і щодо зайвих калорій не переймалися.