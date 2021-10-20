Вас зігріє Клем Чаудер: рецепт насиченої американської юшки з лососем та молюсками
20 жовтня 2021 , 19:14Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Класичний Клем Чаудер готують із молоком або вершками, а іноді навіть із шинкою. Але ми пропонуємо приготувати дієтичний варіант цієї популярної американської юшки, щоб ви могли й запас вітаміну D поповнити, і щодо зайвих калорій не переймалися.
Якщо ви шануєте морепродукти, Клем Чаудер стане вашою улюбленою першою стравою. Цей варіант юшки – на рослинних вершках.
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Але якщо ви не на дієті, то можете взяти справжні молочні.
Клем Чаудер: дієтичний рецепт
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Клем Чаудер / Фото Fat Killers
– 150 г лосося;
– 200 г морського коктейлю;
– 2 картоплини;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1 стебло селери;
– 1 морквина;
– 250 мл безлактозних вершків;
– 2 ст. л. рисового борошна;
– 10 г вершкового масла;
– свіжа зелень;
– сіль;
– мелений чорний перець.
Приготування:
- Почистіть лосось від луски, видаліть кістки.
- Для приготування бульйону відваріть рибу у підсоленій воді з цибулею, присмачте перцем та лавровим листком. 15 – 25 хвилин буде достатньо.
- Цибулю, моркву та селеру наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій сковорідці з вершковим маслом. Через 3 – 5 хвилин посоліть овочі.
- Наріжте картоплю кубиками та додайте до решти овочів. Посипте борошно та перемішайте.
- Зменште вогонь під бульйоном та дістаньте рибу, цибулю, лавровий лист. Натомість додайте обсмажені овочі та знову доведіть до кипіння.
Клем Чаудер / Фото Fat Killers
- Розділіть рибу на шматочки та знову відправте до юшки.
- Влийте вершки до юшки й додайте морський коктейль. Знову доведіть усе до кипіння, зменште вогонь і варіть ще 5 – 7 хвилин.
- Готовий Клем Чаудер посипте дрібно нарізаною зеленню й подавайте до столу. Смачного!