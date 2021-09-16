Готуємо домашні оладки на кефірі: швидкий рецепт

16 вересня 2021 , 22:28
Читать новость на русском

Джерело:

Їжа

Якщо ви хочете поринути у дитинство, приготуйте вдома оладки за нашим рецептом. Вони надзвичайно ніжні, пухкі та точно нагадають вам ту саму страву, яку готувала вам мама чи бабуся.

Оладки можна подавати до столу з варенням, сметаною, цукровою пудрою, медом або вершковим маслом. А якщо ви дрібно наріжете яблука та додасте їх до тіста – вони будуть ще смачніші. 

Читайте також Чим замінити шашлик: швидкі страви з курятини на мангалі та в духовці

Рецепт оладок на кефірі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Оладки з варенням та сметаною / Фото Пінтерест

Інгредієнти:
 – 500 мл кефіру;
 – 3 ст. л. цукру;
 – 1 ч. л. солі;
 – 2 склянки борошна;
 – 1 ч. л. соди;
 – олія для смаження;
 – 1 ст. л. вершкового масла;
 – 2 ст. л. сметани;
 – 1 ст. л. варення.

Приготування:

  1. У глибокій мисці з'єднайте кефір, цукор, сіль та соду. 


Приготування оладок / Фото Їжа

  1. Поступово додавайте борошно, щоб вийшло тісто за консистенцією густої сметани.


Приготування оладок / Фото Їжа

  1. Розігрійте сковорідку з олією.
  1. За допомогою столової ложки викладіть тісто на сковорідку.


Приготування оладок / Фото Їжа

  1. Обсмажуйте оладки близько 1 – 2 хвилин з кожної сторони.


Приготування оладок / Фото Їжа

  1. Готові оладки подавайте до столу з вершковим маслом, сметаною та варенням. Смачного!
Автор: Богданна Рибак