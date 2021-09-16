Готуємо домашні оладки на кефірі: швидкий рецепт

Якщо ви хочете поринути у дитинство, приготуйте вдома оладки за нашим рецептом. Вони надзвичайно ніжні, пухкі та точно нагадають вам ту саму страву, яку готувала вам мама чи бабуся.

Оладки можна подавати до столу з варенням, сметаною, цукровою пудрою, медом або вершковим маслом. А якщо ви дрібно наріжете яблука та додасте їх до тіста – вони будуть ще смачніші.

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Рецепт оладок на кефірі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Оладки з варенням та сметаною / Фото Пінтерест

– 500 мл кефіру;– 3 ст. л. цукру;– 1 ч. л. солі;– 2 склянки борошна;– 1 ч. л. соди;– олія для смаження;– 1 ст. л. вершкового масла;– 2 ст. л. сметани;– 1 ст. л. варення.

Приготування:

У глибокій мисці з'єднайте кефір, цукор, сіль та соду.



Приготування оладок / Фото Їжа

Поступово додавайте борошно, щоб вийшло тісто за консистенцією густої сметани.



Приготування оладок / Фото Їжа

Розігрійте сковорідку з олією.

За допомогою столової ложки викладіть тісто на сковорідку.



Приготування оладок / Фото Їжа

Обсмажуйте оладки близько 1 – 2 хвилин з кожної сторони.



Приготування оладок / Фото Їжа