Готуємо домашні оладки на кефірі: швидкий рецепт
16 вересня 2021 , 22:28Читать новость на русском
Джерело:Їжа
Якщо ви хочете поринути у дитинство, приготуйте вдома оладки за нашим рецептом. Вони надзвичайно ніжні, пухкі та точно нагадають вам ту саму страву, яку готувала вам мама чи бабуся.
Оладки можна подавати до столу з варенням, сметаною, цукровою пудрою, медом або вершковим маслом. А якщо ви дрібно наріжете яблука та додасте їх до тіста – вони будуть ще смачніші.
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Рецепт оладок на кефірі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Оладки з варенням та сметаною / Фото Пінтерест
– 500 мл кефіру;
– 3 ст. л. цукру;
– 1 ч. л. солі;
– 2 склянки борошна;
– 1 ч. л. соди;
– олія для смаження;
– 1 ст. л. вершкового масла;
– 2 ст. л. сметани;
– 1 ст. л. варення.
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте кефір, цукор, сіль та соду.
Приготування оладок / Фото Їжа
- Поступово додавайте борошно, щоб вийшло тісто за консистенцією густої сметани.
Приготування оладок / Фото Їжа
- Розігрійте сковорідку з олією.
- За допомогою столової ложки викладіть тісто на сковорідку.
Приготування оладок / Фото Їжа
- Обсмажуйте оладки близько 1 – 2 хвилин з кожної сторони.
Приготування оладок / Фото Їжа
- Готові оладки подавайте до столу з вершковим маслом, сметаною та варенням. Смачного!