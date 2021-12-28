Готуємо домашній майонез: перевірений рецепт за 15 хвилин
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Досить купувати магазинний майонез, нумо готувати його вдома. У нас є перевірений рецепт домашнього майонезу без консервантів, який можете з легкістю приготувати вдома.
Домашній майонез готується за лічені хвилини, а використовувати його можна як до салатів, так і як декор для інших страв і закусок. Адже консистенція емульсії густа та однорідна, а смак неймовірно ніжний.
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Рецепт домашнього майонезу
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 2 сирих яєчних жовтки;
– 300 – 340 мілілітрів олії без запаху;
– 1 столова ложка ніжної гірчиці;
– сіль;
– 1 чайна ложка цукру;
– чорний мелений перець;
– 1/3 лимону (сік);
– 50 грамів води (йогурту або сметани).
Приготування:
- У чаші для міксера з'єднайте жовтки, сіль, цукор, гірчицю та чорний перець. Ретельно збийте масу.
- Тонкою цівкою вливайте у масу олію та збивайте.
Приготування майонезу / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Влийте лимонний сік, перемішайте та додайте воду.
Приготування майонезу / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Знову перемішайте та доведіть масу до смаку.
Приготування майонезу / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Густий домашній майонез готовий. Смачного!
Поради від шеф-кухаря:
- Перед використанням обов'язково ретельно вимийте яйця содою та сильним розчином. Обирайте тільки цілі курячі яйця.
- Найкраще підходить для приготування майонезу олія з виноградних кісточок. Також можна використовувати кукурудзяну, соняшникову або оливкову олію.
- Консистенція майонезу стане густішою, якшо відправити його на 2 – 3 години в холодильник.
- Замість води чи грецького йогурту можна взяти молоко або сметану. Майонез приємно змінює смак.
- Смак майонезу можна змінювати завдяки оцту.
- Термін зберігання домашнього майонезу з молоком – 2 дні. З додаванням води, йогурту чи сметани – 5 – 7 днів у холодильнику.
- Щоб зробити майонез оригінальним додавайте свіжу зелень, часник, спеції або соєвий соус.
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Текст публікації Володимира Ярославського:
На Різдво навіть такий простий соус, як майонез, виглядає надзвичайно вишукано. Лише подивіться.
Готую його, як перший крок до новорічного салату. Ви ж просили. Скоро викладу новенький рецепт салату з язиком.
Отож майонез:
2 жовтки
300-340 г очищеної олії без запаху
1 ст. ложка ніжної гірчиці (25 г)
Сіль на смак
1 чайна ложка цукру
Чорний Перець
Сік 1/3 лимону
50 г води(йогурту, сметани)
Приготування:
Помістіть у миску жовтки, сіль, цукор, гірчицю і перець, і добре збийте у піну вінчиком, як то кажуть, розітріть. Це потрібно для того, щоб процес емульгації йшов дуже легко.
Далі тонесенькою цівкою додаємо олію, можна навіть частинами (додали-перемішали).
Суміш густіє на очах.
Коли додали майже усю олію, маса вже щільна і густа! Кількість олії зазвичай залежить від розміру жовтків.
Далі додаємо сік лимону, перемішуємо, додаємо воду чи молоко.
Перемішуємо і доводимо до смаку, якщо треба: це ще сіль чи цукор.
Увага! Дуже ретельно обробляйте яйця перед використанням: беріть тільки цілі і замочуйте в розчині соди або оцету на 20 хвилин (1 літр води 25 г соди чи 50 г оцету), потім промийте водою.
- Найкраща олія - виноградних кісточок. Можна використовувати рафіновані: кукурудзяну, соняшникову, оливкову.
- Майонез стає густіше у холодильнику за 2-3 години.
- Замість води чи молока можна взяти більше йогурту або сметани - дуже смачно і, звісно, змінює смак.
- Різні види оцету допоможуть змінювати смаки.
- Строк зберігання з молоком - 2 дні, з водою, йогуртом чи сметаною 5-7 днів у холодильнику.
- Грайтеся зі смаком додаючи зелень, часник, спеції і навіть соєвий соус - іноді бувають неймовірні смаки.
- Майонез це емульсія.