Готуємо домашній майонез: перевірений рецепт за 15 хвилин

Досить купувати магазинний майонез, нумо готувати його вдома. У нас є перевірений рецепт домашнього майонезу без консервантів, який можете з легкістю приготувати вдома.

Домашній майонез готується за лічені хвилини, а використовувати його можна як до салатів, так і як декор для інших страв і закусок. Адже консистенція емульсії густа та однорідна, а смак неймовірно ніжний.

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Рецепт домашнього майонезу

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

– 2 сирих яєчних жовтки;– 300 – 340 мілілітрів олії без запаху;– 1 столова ложка ніжної гірчиці;– сіль;– 1 чайна ложка цукру;– чорний мелений перець;– 1/3 лимону (сік);– 50 грамів води (йогурту або сметани).

Приготування:

У чаші для міксера з'єднайте жовтки, сіль, цукор, гірчицю та чорний перець. Ретельно збийте масу.

Тонкою цівкою вливайте у масу олію та збивайте.



Приготування майонезу / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Влийте лимонний сік, перемішайте та додайте воду.



Приготування майонезу / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Знову перемішайте та доведіть масу до смаку.



Приготування майонезу / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Густий домашній майонез готовий. Смачного!

Поради від шеф-кухаря:

Перед використанням обов'язково ретельно вимийте яйця содою та сильним розчином. Обирайте тільки цілі курячі яйця.

Найкраще підходить для приготування майонезу олія з виноградних кісточок. Також можна використовувати кукурудзяну, соняшникову або оливкову олію.

Консистенція майонезу стане густішою, якшо відправити його на 2 – 3 години в холодильник.

Замість води чи грецького йогурту можна взяти молоко або сметану. Майонез приємно змінює смак.

Смак майонезу можна змінювати завдяки оцту.

Термін зберігання домашнього майонезу з молоком – 2 дні. З додаванням води, йогурту чи сметани – 5 – 7 днів у холодильнику.

Щоб зробити майонез оригінальним додавайте свіжу зелень, часник, спеції або соєвий соус.

Цікаво знати! Новорічні традиції та атрибути:

Текст публікації Володимира Ярославського:

На Різдво навіть такий простий соус, як майонез, виглядає надзвичайно вишукано. Лише подивіться.

Готую його, як перший крок до новорічного салату. Ви ж просили. Скоро викладу новенький рецепт салату з язиком.

Отож майонез:

2 жовтки

300-340 г очищеної олії без запаху

1 ст. ложка ніжної гірчиці (25 г)

Сіль на смак

1 чайна ложка цукру

Чорний Перець

Сік 1/3 лимону

50 г води(йогурту, сметани)

Приготування:

Помістіть у миску жовтки, сіль, цукор, гірчицю і перець, і добре збийте у піну вінчиком, як то кажуть, розітріть. Це потрібно для того, щоб процес емульгації йшов дуже легко.

Далі тонесенькою цівкою додаємо олію, можна навіть частинами (додали-перемішали).

Суміш густіє на очах.

Коли додали майже усю олію, маса вже щільна і густа! Кількість олії зазвичай залежить від розміру жовтків.

Далі додаємо сік лимону, перемішуємо, додаємо воду чи молоко.

Перемішуємо і доводимо до смаку, якщо треба: це ще сіль чи цукор.

Увага! Дуже ретельно обробляйте яйця перед використанням: беріть тільки цілі і замочуйте в розчині соди або оцету на 20 хвилин (1 літр води 25 г соди чи 50 г оцету), потім промийте водою.