Готуємо домашній майонез: перевірений рецепт за 15 хвилин

28 грудня 2021 , 12:18
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Досить купувати магазинний майонез, нумо готувати його вдома. У нас є перевірений рецепт домашнього майонезу без консервантів, який можете з легкістю приготувати вдома.

Домашній майонез готується за лічені хвилини, а використовувати його можна як до салатів, так і як декор для інших страв і закусок. Адже консистенція емульсії густа та однорідна, а смак неймовірно ніжний.

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Рецепт домашнього майонезу

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 сирих яєчних жовтки;
 – 300 – 340 мілілітрів олії без запаху;
 – 1 столова ложка ніжної гірчиці;
 – сіль;
 – 1 чайна ложка цукру;
 – чорний мелений перець;
 – 1/3 лимону (сік);
 – 50 грамів води (йогурту або сметани).

Приготування:

  1. У чаші для міксера з'єднайте жовтки, сіль, цукор, гірчицю та чорний перець. Ретельно збийте масу.
  1. Тонкою цівкою вливайте у масу олію та збивайте.


Приготування майонезу / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Влийте лимонний сік, перемішайте та додайте воду.


Приготування майонезу / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Знову перемішайте та доведіть масу до смаку. 


Приготування майонезу / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Густий домашній майонез готовий. Смачного!

Поради від шеф-кухаря:

  • Перед використанням обов'язково ретельно вимийте яйця содою та сильним розчином. Обирайте тільки цілі курячі яйця.
  • Найкраще підходить для приготування майонезу олія з виноградних кісточок. Також можна використовувати кукурудзяну, соняшникову або оливкову олію.
  • Консистенція майонезу стане густішою, якшо відправити його на 2 – 3 години в холодильник.
  • Замість води чи грецького йогурту можна взяти молоко або сметану. Майонез приємно змінює смак.
  • Смак майонезу можна змінювати завдяки оцту.
  • Термін зберігання домашнього майонезу з молоком – 2 дні. З додаванням води, йогурту чи сметани – 5 – 7 днів у холодильнику.
  • Щоб зробити майонез оригінальним додавайте свіжу зелень, часник, спеції або соєвий соус.

Цікаво знати! Новорічні традиції та атрибути:

Текст публікації Володимира Ярославського:

На Різдво навіть такий простий соус, як майонез, виглядає надзвичайно вишукано. Лише подивіться.

Готую його, як перший крок до новорічного салату. Ви ж просили. Скоро викладу новенький рецепт салату з язиком.

Отож майонез:

2 жовтки
300-340 г очищеної олії без запаху
1 ст. ложка ніжної гірчиці (25 г)
Сіль на смак
1 чайна ложка цукру
Чорний Перець
Сік 1/3 лимону
50 г води(йогурту, сметани)

Приготування:

Помістіть у миску жовтки, сіль, цукор, гірчицю і перець, і добре збийте у піну вінчиком, як то кажуть, розітріть. Це потрібно для того, щоб процес емульгації йшов дуже легко.

Далі тонесенькою цівкою додаємо олію, можна навіть частинами (додали-перемішали).

Суміш густіє на очах.

Коли додали майже усю олію, маса вже щільна і густа! Кількість олії зазвичай залежить від розміру жовтків.

Далі додаємо сік лимону, перемішуємо, додаємо воду чи молоко.

Перемішуємо і доводимо до смаку, якщо треба: це ще сіль чи цукор.

Увага! Дуже ретельно обробляйте яйця перед використанням: беріть тільки цілі і замочуйте в розчині соди або оцету на 20 хвилин (1 літр води 25 г соди чи 50 г оцету), потім промийте водою.

  • Найкраща олія - виноградних кісточок. Можна використовувати рафіновані: кукурудзяну, соняшникову, оливкову.
  • Майонез стає густіше у холодильнику за 2-3 години.
  • Замість води чи молока можна взяти більше йогурту або сметани - дуже смачно і, звісно, змінює смак.
  • Різні види оцету допоможуть змінювати смаки.
  • Строк зберігання з молоком - 2 дні, з водою, йогуртом чи сметаною 5-7 днів у холодильнику.
  • Грайтеся зі смаком додаючи зелень, часник, спеції і навіть соєвий соус - іноді бувають неймовірні смаки.
  • Майонез це емульсія.
Автор: Богданна Рибак