Ідеальний літній коктейль: смакуємо напоєм із чорниці

5 серпня 2022 , 21:46
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Джерело:

Stylzycia

Чорничний коктейль – ідеальний напій для того, щоб завершити день або ж зробити гарним ранок. Приготувати такий заряд чудового настрою надзвичайно легко.

Поживний фруктовий коктейль – це не тільки надзвичайно смачно, а й дуже корисно. Особливо “суперфуд” смакуватиме діткам, які ніколи не відмовляються від смачних напоїв.

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Швидко, легко й дуже смачно – хіба це не ідеальний варіант для літа?

Рецепт чорничного коктейлю

Час: 10 хвилин
Порцій: 2

Смачний напій / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 150 грамів чорниці;
  • 150 мілілітрів натурального йогурту;
  • чайна ложка насіння чіа;
  • 2 чайні ложки вівсяних пластівців;
  • чайна ложка лимонного соку;
  • 2 листочки свіжої м'яти;
  • чайна ложка меду.

Приготування:

  1. Чорницю промити та помістити в блендер.
  2. Додайте сюди натуральний йогурт, мед і лимонний сік і все перемішайте до отримання густої консистенції.
  3. Посипте коктейль насінням чіа і вівсянкою.
  4. На завершення прикрасьте напій листочками м’яти.

Поживні властивості чорниці


Чорниця – справжня скарбниця багатьох цінних поживних речовин, це найбагатше джерело антоціанів. У чорниці також є велика кількість клітковини, яка вкрай необхідна нашому організму.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська