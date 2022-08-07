Хрусткі грінки з додаванням солоної та злегка гіркуватої горгонзоли ідеально гармонують із солодкістю нектаринів на грилі. У поєднанні з охолодженим пивом чи вином – це просто ідеальний дует.

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Слово crostini в перекладі з італійської означає "маленькі скоринки". Це хрусткий хліб, змащений оливковою олією, підсмажений у духовці або на грилі.

Рецепт кростіні з запеченими нектаринами на грилі

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Незвичайна закуска / Фото filozofia smaku

Інгредієнти:

1 мінібагет або чіабатта;

1 зубчик часнику;

120 грамів горгонзоли;

2 нектарини;

бальзамічний оцет до смаку;

морська сіль з травами до смаку.

Приготування: