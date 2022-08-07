Хрусткі грінки з додаванням солоної та злегка гіркуватої горгонзоли ідеально гармонують із солодкістю нектаринів на грилі. У поєднанні з охолодженим пивом чи вином – це просто ідеальний дует.
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Слово crostini в перекладі з італійської означає "маленькі скоринки". Це хрусткий хліб, змащений оливковою олією, підсмажений у духовці або на грилі.
Рецепт кростіні з запеченими нектаринами на грилі
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Незвичайна закуска / Фото filozofia smaku
Інгредієнти:
- 1 мінібагет або чіабатта;
- 1 зубчик часнику;
- 120 грамів горгонзоли;
- 2 нектарини;
- бальзамічний оцет до смаку;
- морська сіль з травами до смаку.
Приготування:
- Наріжте хліб на шматки товщиною приблизно 2,5 сантиметри.
- Обсмажте на сковороді з обох сторін, поки вони не стануть хрусткими.
- Кростіні готові, коли вони золотисті зверху і звучать ніби порожньо, коли на них злегка постукати.
- Кожен шматочок натріть розрізаним навпіл зубчиком часнику.
- Розріжте нектарини навпіл і позбавтеся від кісточок. Наріжте фрукти шматочками і обсмажте їх з двох сторін на сковороді-гриль до золотистої скоринки.
- Обсмажені скибочки хліба змастіть сиром горгонзола, на кожну скибочку покладіть шматочок смаженого нектарину.
- Збризніть бальзамічним оцтом та сіллю.
- Подавайте відразу після приготування.