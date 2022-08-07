Хрусткі грінки з додаванням солоної та злегка гіркуватої горгонзоли ідеально гармонують із солодкістю нектаринів на грилі. У поєднанні з охолодженим пивом чи вином – це просто ідеальний дует.

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Слово crostini в перекладі з італійської означає "маленькі скоринки". Це хрусткий хліб, змащений оливковою олією, підсмажений у духовці або на грилі.

Рецепт кростіні з запеченими нектаринами на грилі

Час: 30 хвилин
Порцій: 2

Незвичайна закуска / Фото filozofia smaku

Інгредієнти:

  • 1 мінібагет або чіабатта;
  • 1 зубчик часнику;
  • 120 грамів горгонзоли;
  • 2 нектарини;
  • бальзамічний оцет до смаку;
  • морська сіль з травами до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте хліб на шматки товщиною приблизно 2,5 сантиметри.
  2. Обсмажте на сковороді з обох сторін, поки вони не стануть хрусткими.
  3. Кростіні готові, коли вони золотисті зверху і звучать ніби порожньо, коли на них злегка постукати.
  4. Кожен шматочок натріть розрізаним навпіл зубчиком часнику.
  5. Розріжте нектарини навпіл і позбавтеся від кісточок. Наріжте фрукти шматочками і обсмажте їх з двох сторін на сковороді-гриль до золотистої скоринки.
  6. Обсмажені скибочки хліба змастіть сиром горгонзола, на кожну скибочку покладіть шматочок смаженого нектарину.
  7. Збризніть бальзамічним оцтом та сіллю.
  8. Подавайте відразу після приготування.