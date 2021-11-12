Курка на індійський мотив: "підглядаємо" секрети Юрія Діденка

Справжній індійський рецепт курки карі подарувам своїм щанувальникам учасник реаліті-шоу "Пекельна кухня" Юрій Діденко. Переконані: вам сподобається ця страва!

Як нестандартно приготувати курку розповідає учасник кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) Юрій Діденко.

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Кухар підготував для читачів справжній індійський рецепт курки карі на кокосовому молоці. Якщо вам довподоби коров'ячі вершки – ви теж можете готувати страву, але це вже буде зовсім інша страва.

Рецепт курки карі

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6



Курка карі з рисом / Фото UNSPLASH

– 400 мілілітрів кокосового молока;– 100 грамів цибулі;– 20 грамів часнику;– 20 грамів кореня імбиру;– 150 грамів помідорів;– перець халапеньйо;– 100 грамів пасти карі;– 1 кілограм курячого філе;– кінза;– оливкова олія;– сік лимона;– сіль;– цукор;– рис басматі (залежить від кількості порцій).

Приготування:

Ретельно помийте овочі, зніміть з них шкірку.

Дрібно наріжте овочі та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.

Додайте до овочів магазинну жовту пасту карі або приготуйте її власноруч.

Щоб приготувати домашню пасту карі вам потрібно перебити в однорідну масу:

200 грамів цибулі, 20 грамів часнику, 20 грамів кореня імбиру, 200 грамів помідорів, перець чилі, спеції: карі, куркуму, зіру та коріандр.

Злегка обсмажте овочі з карі та полийте кокосовим молоком. Тушкуйте все на повільному вогні 5 хвилин.

До речі, замість кокосового молока можна використати вершки, а замість басматі – інший рис. Та це вже буде не індійський варіант карі, а український,

​ – відзначив шеф-кухар.



Юрій Діденко / Фото Новий канал

Наріжте куряче м'ясо кубиками.

Індуси овочі залишають просто підсмаженими, а я пробиваю блендером і протираю через сито,

– прокоментував Юрій Діденко.

У протертий овочевий соус викладіть нарізану курку та тушкуйте до готовності. Не забудьте додати до курочки лимонний сік, сіль, цукор на ваш смак.

У окремій каструлі відваріть рис до готовності.

Викладіть на тарілку рис басматі, зверху курочку карі та рясно посипте страву рубленою кінзою.

Смачного!