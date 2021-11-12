Курка на індійський мотив: "підглядаємо" секрети Юрія Діденка
Джерело:Новий канал
Справжній індійський рецепт курки карі подарувам своїм щанувальникам учасник реаліті-шоу "Пекельна кухня" Юрій Діденко. Переконані: вам сподобається ця страва!
Як нестандартно приготувати курку розповідає учасник кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) Юрій Діденко.
Читайте також Куряча тушка: яку торговельну марку обрати – незалежне тестування
Кухар підготував для читачів справжній індійський рецепт курки карі на кокосовому молоці. Якщо вам довподоби коров'ячі вершки – ви теж можете готувати страву, але це вже буде зовсім інша страва.
Рецепт курки карі
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Курка карі з рисом / Фото UNSPLASH
– 400 мілілітрів кокосового молока;
– 100 грамів цибулі;
– 20 грамів часнику;
– 20 грамів кореня імбиру;
– 150 грамів помідорів;
– перець халапеньйо;
– 100 грамів пасти карі;
– 1 кілограм курячого філе;
– кінза;
– оливкова олія;
– сік лимона;
– сіль;
– цукор;
– рис басматі (залежить від кількості порцій).
Приготування:
- Ретельно помийте овочі, зніміть з них шкірку.
- Дрібно наріжте овочі та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.
- Додайте до овочів магазинну жовту пасту карі або приготуйте її власноруч.
- Щоб приготувати домашню пасту карі вам потрібно перебити в однорідну масу:
200 грамів цибулі, 20 грамів часнику, 20 грамів кореня імбиру, 200 грамів помідорів, перець чилі, спеції: карі, куркуму, зіру та коріандр.
- Злегка обсмажте овочі з карі та полийте кокосовим молоком. Тушкуйте все на повільному вогні 5 хвилин.
До речі, замість кокосового молока можна використати вершки, а замість басматі – інший рис. Та це вже буде не індійський варіант карі, а український,
– відзначив шеф-кухар.
Юрій Діденко / Фото Новий канал
- Наріжте куряче м'ясо кубиками.
Індуси овочі залишають просто підсмаженими, а я пробиваю блендером і протираю через сито,
– прокоментував Юрій Діденко.
- У протертий овочевий соус викладіть нарізану курку та тушкуйте до готовності. Не забудьте додати до курочки лимонний сік, сіль, цукор на ваш смак.
- У окремій каструлі відваріть рис до готовності.
- Викладіть на тарілку рис басматі, зверху курочку карі та рясно посипте страву рубленою кінзою.
Смачного!