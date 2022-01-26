Найсмачніші мідії – за 30 хвилин: рецепт із білим вином та часником

26 січня 2022 , 15:10
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Джерело:

Сafe delites

Мідії, приготовані на сковорідці з білим вином та часниковим кремом, – універсальна страва. Запевняємо: вона припаде до смаку найвередливішому гурманові!

Рецепт мідій з часником та білим вином

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Cafe delites

Інгредієнти:
 – 2 столові ложки оливкової олії;
 – 1 столова ложка несолоного вершкового масла;
 – 1 цибулина;
 – 4 зубчики часнику;
 – 1 кг мідій (очищених);
 – 1 склянка білого сухого вина;
 – ½ склянки жирних вершків;
 – ¼ склянки вершкового масла;
 – ¼ склянки нарізаної свіжої петрушки;
 – сіль;
 – мелений чорний перець;
 – 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку.

Приготування:

  1. Розігрійте велику сковорідку з оливковою олією на середньому вогні. Дрібно наріжте цибулю і часник, обсмажте їх на сковорідці до м'якості (5 хвилин).
  1. Додайте до засмажки попередньо розморожені в холодильнику мідії або свіжі, влийте вершки та вино. 


Неочищені мідії / Фото Cafe delites

  1. Перемішайте та додайте до страви дрібно посічену зелень петрушки та вершкове масло. Присмачте все сіллю та перцем.
  1. Добре перемішайте, накрийте каструлю кришкою і готуйте, поки мідії не розваряться і не відкриються, приблизно 12 – 15 хвилин.
Важливо, щоб мушлі перед приготуванням були закриті та відкрилися саме під час термічної обробки.


Фото Cafe delites

  1. Подавайте мідії до столу разом із соком лимона, на сковороді зі свіжим або часниковим хлібом.


Фото Cafe delites

Смачного!

Автор: Богданна Рибак