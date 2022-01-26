Найсмачніші мідії – за 30 хвилин: рецепт із білим вином та часником
26 січня 2022 , 15:10Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Мідії, приготовані на сковорідці з білим вином та часниковим кремом, – універсальна страва. Запевняємо: вона припаде до смаку найвередливішому гурманові!
Рецепт мідій з часником та білим вином
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
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Фото Cafe delites
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка несолоного вершкового масла;
– 1 цибулина;
– 4 зубчики часнику;
– 1 кг мідій (очищених);
– 1 склянка білого сухого вина;
– ½ склянки жирних вершків;
– ¼ склянки вершкового масла;
– ¼ склянки нарізаної свіжої петрушки;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку.
Приготування:
- Розігрійте велику сковорідку з оливковою олією на середньому вогні. Дрібно наріжте цибулю і часник, обсмажте їх на сковорідці до м'якості (5 хвилин).
- Додайте до засмажки попередньо розморожені в холодильнику мідії або свіжі, влийте вершки та вино.
Неочищені мідії / Фото Cafe delites
- Перемішайте та додайте до страви дрібно посічену зелень петрушки та вершкове масло. Присмачте все сіллю та перцем.
- Добре перемішайте, накрийте каструлю кришкою і готуйте, поки мідії не розваряться і не відкриються, приблизно 12 – 15 хвилин.
Фото Cafe delites
- Подавайте мідії до столу разом із соком лимона, на сковороді зі свіжим або часниковим хлібом.
Фото Cafe delites
Смачного!