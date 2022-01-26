Найсмачніші мідії – за 30 хвилин: рецепт із білим вином та часником

Мідії, приготовані на сковорідці з білим вином та часниковим кремом, – універсальна страва. Запевняємо: вона припаде до смаку найвередливішому гурманові!

Рецепт мідій з часником та білим вином

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

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Фото Cafe delites

– 2 столові ложки оливкової олії;– 1 столова ложка несолоного вершкового масла;– 1 цибулина;– 4 зубчики часнику;– 1 кг мідій (очищених);– 1 склянка білого сухого вина;– ½ склянки жирних вершків;– ¼ склянки вершкового масла;– ¼ склянки нарізаної свіжої петрушки;– сіль;– мелений чорний перець;– 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку.

Приготування:

Розігрійте велику сковорідку з оливковою олією на середньому вогні. Дрібно наріжте цибулю і часник, обсмажте їх на сковорідці до м'якості (5 хвилин).

Додайте до засмажки попередньо розморожені в холодильнику мідії або свіжі, влийте вершки та вино.



Неочищені мідії / Фото Cafe delites

Перемішайте та додайте до страви дрібно посічену зелень петрушки та вершкове масло. Присмачте все сіллю та перцем.

Добре перемішайте, накрийте каструлю кришкою і готуйте, поки мідії не розваряться і не відкриються, приблизно 12 – 15 хвилин.

, щоб мушлі перед приготуванням були закриті та відкрилися саме під час термічної обробки.



Фото Cafe delites

Подавайте мідії до столу разом із соком лимона, на сковороді зі свіжим або часниковим хлібом.



Фото Cafe delites

Смачного!