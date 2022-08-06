Вишнева насолода: готуємо неймовірний пиріг на кефірі за рецептом Клопотенка
6 серпня 2022 , 15:36Читать новость на русском
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Вишня – один з найкращих компонентів для десертів. Її особливий смак з кислинкою стане "родзинкою" будь-якої страви.
Свіжі вишні – це те, без чого просто неможливо уявити "літню" кулінарію. Свіжі ягоди завжди спонукають до приготування десертів, які завжди доречні на дружніх посиденьках чи вечорах у колі сім'ї.
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Пиріг з вишні – це особлива страва, від якої просто неможливо відмовитися.
Пиріг з вишнею на кефірі: рецепт
Час: 1 година
Порцій: 4
Вишнева насолода / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- 300 грамів борошна;
- 4 яйця;
- 250 мілілітрів кефіру;
- 10 грамів розпушувача;
- 200 грамів цукру;
- 10 грамів ванільного цукру;
- 350 грамів вишні (без кісточок);
- вершкове масло для змащування форми;
- цукрова пудра (за бажанням для декору);
- дрібка солі.
Приготування:
- З'єднуємо у мисці яйця, два види цукру та сіль. Збиваємо до білої піни.
- Додаємо кефір та продовжуємо перемішувати до однорідного стану.
- Додаємо до суміші борошно та розпушувач, гарно перемішуємо. Консистенція тіста має бути такою ж, як для оладок.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Застеляємо форму пергаментом та змащуємо вершковим маслом.
- Викладаємо тісто у форму та рівняємо лопаткою. Зверху рівномірно викладаємо вишні.
- Випікаємо пиріг 45 хвилин. Перед подачею можна прикрасити пудрою.