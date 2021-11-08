Готуємо сирні пончики з Ярославським: домашній рецепт солодких смаколиків
8 листопада 2021 , 15:19Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
У вас залишився домашній сир та ви не знаєте, що з нього приготувати? Скористайтеся рецептом українського шеф-кухаря та ресторатора Володимира Ярославського та приготуйте сирні пончики. Вони не тільки швидкі у приготуванні, а ще й надзвичайно смачні!
Щоб пончики були потрібно консистенції, обов'язково обирайте жирний домашній сир, також не забудьте віджати з нього зайву вологу за допомогою звичайно марлі.
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Рецепт сирних пончиків
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Пончики / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
– 250 г домашнього сиру;
– 1 сире куряче яйце;
– 1 сирий курячий жовток;
– 85 г цукру;
– 10 г ванільного цукру;
– 145 г борошна;
– 10 г розпушувача для тіста;
– олія для фритюру.
Приготування:
- Заздалегідь відіжміть з домашнього сиру зайву вологу.
- У глибокому посуді змішайте домашній сир, яйце, жовток та цукор. Ретельно вимішайте масу та перетріть до однорідної консистенції.
- Окремо змішайте борошно та розпушувач. Додайте суміш до сирної маси та замісіть однорідне тісто.
- Змастіть стільницю олією та розкачайте тісто.
Пончики / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- За допомогою двох круглих форм (більшої та меншої в діаметрі) сформуйте бублики.
- Розігрійте олію в каструлі до 180 градусів та смажте пончики з обох сторін до готовності.
Пончики / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Готові сирні пончики викладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
- Перед подачею посипте їх цукровою пудрою. Смачного!