Готуємо сирні пончики з Ярославським: домашній рецепт солодких смаколиків

8 листопада 2021 , 15:19
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

У вас залишився домашній сир та ви не знаєте, що з нього приготувати? Скористайтеся рецептом українського шеф-кухаря та ресторатора Володимира Ярославського та приготуйте сирні пончики. Вони не тільки швидкі у приготуванні, а ще й надзвичайно смачні!

Щоб пончики були потрібно консистенції, обов'язково обирайте жирний домашній сир, також не забудьте віджати з нього зайву вологу за допомогою звичайно марлі.

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Рецепт сирних пончиків

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6


Пончики / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Інгредієнти:
 – 250 г домашнього сиру;
 – 1 сире куряче яйце;
 – 1 сирий курячий жовток;
 – 85 г цукру;
 – 10 г ванільного цукру;
 – 145 г борошна;
 – 10 г розпушувача для тіста;
 – олія для фритюру.

Приготування:

  1. Заздалегідь відіжміть з домашнього сиру зайву вологу.
  1. У глибокому посуді змішайте домашній сир, яйце, жовток та цукор. Ретельно вимішайте масу та перетріть до однорідної консистенції.
  1. Окремо змішайте борошно та розпушувач. Додайте суміш до сирної маси та замісіть однорідне тісто.
  1. Змастіть стільницю олією та розкачайте тісто.


Пончики / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. За допомогою двох круглих форм (більшої та меншої в діаметрі) сформуйте бублики.
  1. Розігрійте олію в каструлі до 180 градусів та смажте пончики з обох сторін до готовності.


Пончики / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Готові сирні пончики викладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру. 
  1. Перед подачею посипте їх цукровою пудрою. Смачного!
Автор: Богданна Рибак