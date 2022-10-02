Так ви ще не робили: як можна посмажити цибулю у мікрохвильовці

2 жовтня 2022 , 20:45
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Джерело:

The Kitchen

Смажена цибуля – обов'язковий компонент багатьох страв. Зазвичай ми готуємо її на пательні, але сьогодні ми познайомимося із ще одним способом.

Цибуля – невід'ємна частина десятків добре знайомих нам страв. У приготуванні цибулі немає нічого складного, але завжди варто спробувати нові способи, які можуть виявитися легшими та цікавішими.

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Мікрохвильова піч – це явно не той пристрій, з яким ви асоціюєте приготування цибулі. А дарма: цей метод дуже простий не потребує вашою присутності, як це вимагає приготування овоча на пательні.

Як приготувати цибулю у мікрохвильовці

Спочатку дрібно чистимо та нарізаємо цибулю. Потім у невелику тарілку наливаємо трохи соняшникової олії, після чого кладемо туди цибулю.

Незамінний овоч / Фото Pixabay

Ставимо у мікрохвильовку на 5 хвилин та перевіряємо готовність. У разі потреби далі готуємо цибулю в такий спосіб з інтервалом у 30 секунд.

Після приготування потрібно злити олію та викласти цибулю на паперовий рушник. Не варто збільшувати звичну температуру, інакше цибуля матиме всі шанси на те, щоб згоріти та наповнити кухню неприємним запахом.

 

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська