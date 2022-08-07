Варення з пелюстків троянди – це ніжний смаколик, який додають у найрізноманітнішу випічку. Важливо пам'ятати, що для приготування такого варення необхідно віддавати перевагу пелюсткам світло-рожевого або червоного кольору.

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Зривати квіти троянди потрібно рано-вранці, поки повітря прохолодне – згодом пелюстки можуть зів'янути й вже не будуть такими ароматними. Варто обрати кущі, які ростуть далеко від міст і жвавих доріг. Зібравши необхідну кількість троянд, відокремте пелюстки та видаліть з них пилок. На наступному підготовчому етапі дуже важливо видалити з пелюсток нижню частину білого кольору.

Рецепт варення з пелюсток троянд

Час: 60 хвилин

Порцій: 4

Особливе варення / Фото beszamel

Інгредієнти:

пів кілограма пелюсток троянди;

пів склянки цукру;

2 лимони;

2 склянки води.

Приготування:

У кожної пелюстки необхідно зрізати білий кінець біля основи, оскільки він має гіркий смак. Помістіть очищені пелюстки троянд у миску з холодною водою, щоб промити їх, потім вийміть їх шумівкою і розкладіть на тканині або паперовому рушнику. У великій плоскій каструлі доведіть до кипіння дві склянки води і висипте туди пелюстки троянд. Варіть на середньому вогні 5 хвилин. Вичавіть сік лимона. Згодом додайте цукор, перемішайте і знову доведіть до кипіння. Тушкуйте пелюстки на малому вогні 30 – 40 хвилин. Коли маса загусне, на поверхні почнуть з’являтися бульбашки і утвориться піна, зробіть тест: зачерпніть ложкою трохи маси і вилийте на блюдце. Якщо воно швидко застигне, то варення готове – можна знімати каструлю з вогню. Гаряче варення розлийте в ідеально чисті, простерилізовані банки та щільно закрийте.