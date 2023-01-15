Для салатів та канапок: готуємо грибний майонез вдома

Грибний майонез – це справжня знахідка, коли потрібно заправити салат або намастити канапки. Окрім аромату він вражає смаком, а також він простий у приготуванні.

Грибний майонез – це справжній хіт зимового столу. Його приготування займає буквально кілька хвилин, а особливо вдалим соус буде, якщо за основу взяти домашній майонез, приготований власноруч.

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Втім, з придбаним майонезом соус також буде цілком вдалим, головне – вибрати правильні гриби, які дадуть багатий аромат. Найкраще себе покажуть сушені гриби, адже з їхнім ароматом не позмагається жоден продукт.

Як приготувати грибний майонез

Пропорції соусу наступні: на половину склянки майонезу потрібно 20 – 25 грамів подрібнених сушених грибів. Доволі часто для подрібнення грибів використовують блендер або кавомолку.

Грибний майонез пасуватиме багатьом стравам / Фото Vegan with Gusto

Кілька грамів грибів можна розтовкти у ступці або дрібно нарізати. До цього способу варто вдатися, якщо вас цікавить також декоративний ефект соусу.

Далі потрібно з'єднати інгредієнти, додати трішки соєвого соусу та свіжомелений перець. Ось і все: смачний грибний майонез готовий до використання. Зберігати його можна впродовж 10 днів.

Найкраще грибний майонез пасує до круто зварених яєць, смаженого м'яса, паштетів та бутербродів. Також ним можна заправити салати, особливо, якщо в них є багато овочів.