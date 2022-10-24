Зігріє та наситить: легкий грибний суп з макаронами
24 жовтня 2022 , 18:36Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Надворі поволі холодає, а це означає, що настає пора гарячих страв. Чи не найбільш популярним інгредієнтом є гриби, тож скористаймось цим подарунком осені.
Грибний суп можна вважати такою собі осінньою класикою. Саме зараз він смакує найбільше, а особливо, коли є можливість скуштувати його біля природи. Інгредієнти для страви далеко не особливі, але її смак ви точно захочете відтворити знову.
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Рецепт грибного супу з макаронами
Час: 1 година
Порцій: 4
Осіння класика / Фото Beszamel
Інгредієнти:
- 1 літр овочевого або м'ясного бульйону;
- 600 грамів печериць;
- 1 морквина (можна взяти готову з бульйону);
- 150 грамів макаронів;
- 2 столові ложки вершків (18%);
- сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Гриби та моркву чистимо та нарізаємо скибочками.
- Викладаємо овочі у киплячий бульйон, приправляємо сіллю, спеціями та за бажанням зеленню. Варимо 15 хвилин.
- Додаємо макарони та варимо суп до їх готовності.
- Додаємо трішки супу до вершків, добре перемішуємо та додаємо у каструлю.
- Ще раз пробуємо на смак та за потреби приправляємо сіллю та спеціями.
Смачного!